Los trabajadores que cobran el salario mínimo tendrán que pagar IRPF si Hacienda no adapta la subida

El grupo de expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo (SMI) ha recomendado un incremento de entre 39 y 50 euros ... mensuales en 14 pagas (3,4% o 4,4%) hasta los 1.173 euros brutos al mes o 1.184 euros en el segundo escenario. Si Trabajo sigue estas recomendaciones, una de las consecuencias directas sería que los contribuyentes afectados por la subida del SMI tendrían que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por primera vez.

En años anteriores, con otras subidas del salario mínimo Hacienda ha modificado también la obligación de declarar para que estos 2,5 millones de contribuyentes no se vieran afectados. En cambio, en esta ocasión esta decisión está aún en el aire. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a este periódico que aún tienen que esperar a conocer la subida del SMI de 2025 «para analizar cómo queda el impuesto sobre la renta».

El año pasado Hacienda actualizó el mínimo exento del IRPF desde los 15.000 a los 15.876 euros anuales precisamente por el mismo motivo, ya que con la subida del SMI de 2024 los trabajadores en esa situación tendrían que comenzar a pagar un impuesto del que hasta el momento quedaban excluidos. El año pasado Hacienda modificó el reglamento del IRPF para que esos contribuyentes no soportasen la retención en el impuesto, pero este año no confirman este punto.

El sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) explica que cuando se apruebe definitivamente la subida del SMI «es probable» que no tenga efectos desde el 1 de enero, lo que provocaría que se modificara la obligación de declarar el IRPF en un umbral diferente incluso a esos 16.576 euros brutos anuales que se espera que suba el salario mínimo si se aprueba la horquilla más alta de los expertos.

Además, aunque Hacienda no modificara el reglamento y miles de personas tuvieran que comenzar a pagar IRPF, habría bastantes casos, sobre todos en el de los trabajadores que cobran SMI con cargas familiares, que seguirían exentos de pagar, solo de presentar la declaración de la renta, explican desde Gestha.

UGT amenaza con no firmar

Ante los rumores de que los trabajadores que cobran el SMI no queden exentos de pagar el IRPF tras la subida salarial, UGT advirtió de que no firmará un acuerdo para incrementarlo en 2025 si no queda exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así lo decidió este viernes la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT en una reunión ordinaria, donde se abordó la cuestión tras conocerse que Hacienda esperará a conocer la subida concreta del Salario Mínimo Interprofesional de 2025 para estudiar si tributará o no en el IRPF.

«La prioridad del sindicato es garantizar que el importe del SMI llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional. Este objetivo implica también una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda para asegurar que estas medidas se implementen adecuadamente», indicaron desde el sindicato.

Asimismo, reiteraron que pedirán una subida de entre el 5% y el 6% del SMI para 2025 cuando el Gobierno convoque la mesa de diálogo social para negociar el alza con los agentes sociales, lo que será en los próximos días. «Para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, con atención a los más desfavorecidos, para lo que para fijar su cuantía mínima se debe de seguir en la senda de alcanzar el 60% del salario medio tal y como marca la Carta Social Europea, y cualquier decisión sobre el SMI debe estar orientada a ese objetivo», concluyen desde UGT.