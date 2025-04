Lluvia de ofertas en la bolsa de empleo del SEPE que la mayoría de parados desconoce

«Se busca programador. Salario, 100.000 euros. Contrato indefinido. Posibilidad de trabajo en remoto. Incorporación inmediata. Razón: SEPE». Esta es una de las muchas ... y suculentas ofertas de empleo de las más de 100.000 que ha lanzado a lo largo de este año el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico-, pero a las que no están inscritos la inmensa mayoría de los más de 2,7 millones de parados que hay en la actualidad, otra paradoja que ofrece el mercado laboral español.

El organismo público que se encarga de gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo cuenta con una bolsa de empleo que actualiza a diario en la que se van volcando no solo las ofertas que gestiona directamente (algo menos de la mitad de las que cuelga), sino las que requieren otras muchas empresas que están registradas en este servicio, cerca de 70.000. Además, hay otras muchas vacantes que el SEPE ni siquiera llega a publicar puesto que se cubren rápidamente desde alguna de las 711 oficinas de empleo autonómicas, donde se realiza la primera criba, según explican desde la entidad.

Hay lanzadas en estos momentos en el portal 'Empléate' más de 23.600 ofertas para más de 53.300 puestos para infinidad de profesiones y repartidas por toda la geografía española e incluso fuera de nuestras fronteras, bastantes con sueldos muy competitivos en el entorno de los 50.000 euros brutos al año o incluso más. Y seguramente si se mira ahora serán más, puesto que el goteo es constante. Se buscan programadores, camareros, comerciales, médicos, profesores, cocineros, dependientes, limpiadores...

Las que ofrecen mejores condiciones salariales proceden principalmente de un sector pujante como es la informática y telecomunicaciones. Y también son de las más numerosas: hay casi 3.500 vacantes para este ámbito. Y si en el buscador se pone la palabra 'ingeniero' salen al momento más de 1.600 puestos libres.

Los programadores son uno de los perfiles más buscados y mejor pagados. En Madrid demandan un 'Openshift architect' al que están dispuestos a abonar un salario de entre 60.000 y 100.000 euros anuales. Pero también hay empresas dispuestas a pagar 60.000 euros por un ingeniero de redes, 54.000 euros por un desarrollador de JAVA… En esta franja de los 50.000 euros se encuentran perfiles de marketing que las empresas necesitan y, por el momento, están vacantes.

De la misma manera están muy bien remunerados los comerciales de la industria farmacéutica. Ahora mismo hay un puesto por el que también pueden llegar a pagar 100.000 euros. Piden, eso sí, ser graduado en Farmacia, hablar inglés fluido y más de dos años de experiencia en el sector.

La construcción es otro de los sectores que están tirando ahora del empleo y que ofrecen buenas condiciones. Ya no son solo peones los que se buscan, sino que hay múltiples puestos para jefes o encargados de obras que están remunerados entre los 40.000 y 50.000 euros. Incluso de las muchas vacantes que figuran para electricistas las hay que ofrecen 36.000 euros anuales.

Experiencia y sin ella

Para muchos de estos puestos se exige, efectivamente, un tiempo de experiencia, pero sin embargo también hay casi 6.500 ofertas en las que no se requiere. Por ello resulta extraño y preocupante que en esta bolsa de empleo oficial con la que cuenta el SEPE solo hay 630.000 personas inscritas en el país que hasta hace poco no lograba bajar de los tres millones de parados. Es decir, que ni siquiera uno de cada cuatro desempleados está registrado en este portal, puesto que además es de libre acceso para cualquier tipo de persona, esté ocupada o no.

El grueso de las ofertas del SEPE, prácticamente tres cuartas partes, son para un nivel de cualificación medio o alto, en el que exigen estudios de FP, universitarios o certificados de profesionalidad. Pero hay también más del 20% de puestos para personas poco cualificadas. De hecho, en julio más de 5.200 vacantes eran para ocupaciones elementales como repartidores, peones de la agricultura, personal de limpieza, vendedores callejeros, ayudantes de cocina... Pero también se lanzaron más de 3.300 para técnicos y profesionales científicos o cerca de 3.500 para artesanos o trabajadores cualificados de la industria y la construcción.

Se está dando una «revolución silenciosa» en el perfil de las personas que se incorporan al empleo, constata Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, quien advierte de que cada vez se demanda más cualificación. Incluso los parados cada vez están más preparados, hasta el punto de que el 70% requiere ocupaciones con algún tipo de cualificación mientras el 30% no tiene ninguna, según cifras del SEPE.