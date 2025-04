Saiz defiende las bajas parciales como una fórmula para «ampliar derechos»

Pérdidas de 100.000 millones al año por el absentismo

El absentismo laboral supone en España unas pérdidas económicas de 100.000 millones de euros al año y es un fenómeno que acusa una tendencia creciente en los últimos años, registrándose no solo más bajas médicas, sino más largas, según el informe publicado este viernes por Grant Thornton.

El número de horas que los trabajadores no están en su puesto de trabajo supone un 6,6% de todas las horas pactadas. De este porcentaje, un 5,2% está justificado con baja médica debido a una incapacidad temporal y un 1,4% no está justificado, haciendo un total de 12 días al año no trabajados por cada empleado.