La reducción de jornada eliminará hasta un centenar de horas al año a 13 millones de trabajadores

Recortar este año la jornada de 40 horas semanales a 37,5 horas supondrá eliminar hasta un centenar de horas a prácticamente 13 millones de ... trabajadores, algo más que los doce millones que estima Trabajo. Así lo sostiene CC OO en un informe publicado este martes sobre la negociación colectiva. Pese a que la mayoría de convenios ya recogen jornadas semanales inferiores a las 38,5 horas en que previsiblemente se situará como máximo a lo largo de este año, el recorte a 37,5 horas sí que tendría una afectación muy importante e impactaría en 10,3 millones de trabajadores cubiertos por convenio, el 94%. Si a esto se le suman aquellos que no están protegidos por la negociación colectiva, serán 12,9 millones de beneficiarios, nueve de cada diez asalariados, según recoge el sindicato con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para aquellas personas que aún mantienen las 40 horas semanales, su jornada se vería reducida en 68,1 horas al año en 2024, a lo que sumarían otras 45,66 más en 2025, por lo que el recorte total se elevaría a 113,77 horas al año.

Los sectores que más afectados por esta reducción del tiempo de trabajo serán, sin duda, y especialmente el campo, pero también el comercio y la hostelería, que son los sectores que tienen una jornada más alta y donde tiene mucha incidencia la mano de obra. De hecho, la Confederación Española de Comercio (CEC) considera «inasumible» este recorte y alertó de sus «nefastas» consecuencias en el sector, especialmente entre las empresas más pequeñas, a las que afectará de forma «desproporcionada». Incluso advirtieron de que supondría en la práctica una subida salarial encubierta equivalente al 6,25%.

Impacto en el empleo a tiempo parcial

«Sigue habiendo empresas y no pocas donde las jornadas laborales son la máxima permitida y vaya si tendría efectos», aseguró Unai Sordo, el secretario general de CC OO, que, no obstante, sí admitió que en términos medios la jornada media efectiva es ya inferior a 38,5 horas. De igual manera, destacó que la reducción de jornada también afectará a los empleados a tiempo parcial, ya no solo a aquellos que tengan pactado un porcentaje y que, por tanto, disminuirá su horario, sino a todos porque tendrá repercusión en su precio hora.

El líder de CC OO quiso lanzar un mensaje para apaciguar los ánimos después de las disputas que han mantenido estos días la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, a dos días de que comience la negociación de esta medida en la mesa del diálogo social. En este sentido, pidió a todos que vayan al encuentro con «seriedad». «Tenemos que hacer todos un ejercicio de seriedad», reclamó, afirmando que no van a ir con las «cartas marcadas», pese a que el final de esta negociación está escrito en el pacto del Gobierno.

«No vamos a negociar con las cartas marcadas y esperamos que CEOE no esté preparando el escenario del no por el no en una mesa que tienen recorrido», señaló Sordo, quien también enmendó a Díaz y aseguró que ellos no dan por hecho el no de la patronal. «Vamos con todas las expectativas, cuando todavía no hemos iniciado la mesa no estamos en el supuesto de que no haya acuerdo», apuntó.