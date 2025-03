El primer empleo se retrasa cada vez más: 26,5 años

Los jóvenes españoles cada vez retrasan más su incorporación al mercado laboral. Es un hecho, que está íntimamente ligado con la mayor formación que tienen. ... Así lo constatan Fedea y BBVA Research en el Observatorio del Mercado Laboral del tercer trimestre presentado ayer. Pero pese a esta tardanza, el número de trabajadores que acceden por primera vez a un primer empleo en España ha repuntado hasta alcanzar los niveles previos a la Gran Recesión.

Así, el número de personas que se dieron por primera vez de alta en la Seguridad Social alcanzó el millón en 2023, una cifra similar a la de 2007, según datos extraídos de la Muestra Continua de Vidas Laborales. Si cada vez hay menos jóvenes y estos cada vez retrasan más su desembarco laboral, este máximo se ha logrado gracias a los inmigrantes. Es también una realidad que refleja el estudio publicado este miércoles por Fedea que la mayor parte del empleo creado en el último año se debe a los extranjeros. Y entre ellos también ha aumentado la participación de las personas que consiguen un primer empleo legal en España. Es más, si se suman a aquellos con nacionalidad española nacidos en el extranjero, su peso supera el 50% de las nuevas personas empleadas, aunque ellos son también responsables de este retardo en el mercado de trabajo.

Más concretamente, la edad media del primer empleo registrado como alta en la Seguridad Social fue 26,5 años en 2023, aunque fluctúa mucho en función de la nacionalidad: es de 21,1 años entre los españoles y de 32,7 entre los extranjeros, que lo hacen, por tanto, una década más tarde. Sin embargo, casi una cuarta parte de los jóvenes españoles accedieron a su primer empleo entre los 18 y los 19 años, y solo un 8% con 17 años o menos. En cambio, este porcentaje se duplicó con creces en 2007 y un 17% de los que se incorporaron por primera vez al mercado laboral tenían 17 años o menos.

El número de personas con nacionalidad española y nivel educativo bajo que obtiene su primer empleo ha descendido «sustancialmente», aunque este grupo continúa siendo el más numeroso, junto con el de la población extranjera y nivel educativo bajo, debido, en parte, a que algunos jóvenes tienen una experiencia laboral antes de finalizar sus estudios.

«La prolongación de la etapa formativa ha retrasado la incorporación de la población con nacionalidad española al mercado de trabajo. Este patrón no se observa entre la población con nacionalidad extranjera», explica el estudio.

Pocos estudian y trabajan

La hostelería y el comercio concentran cerca del 40% de estos trabajadores primerizos. La hostelería se ha convertido en el principal puerto de entrada al mercado de trabajo legal en España, con un 23% de los primeros empleos en 2023, frente a cerca del 15% del comercio. En este sentido, Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, considera que tener una primera experiencia laboral se va a valorar luego en las siguientes, aunque muchos de estos que comienzan de camarero o dependiente acaben siendo luego ingenieros, economistas o abogados. Felgueroso, no obstante, se lamenta de que sigue siendo muy baja la proporción de jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente, en torno a un 15%, lejos de los países donde la educación dual está generalizada.

El informe constata además que la reforma laboral de 2021 modificó «drásticamente» el tipo de contrato asociado con los primeros empleos. Así, mientras que antes de la reforma el 80% de la población entraba con un contrato temporal, ahora cerca del 65% lo hace con un contrato indefinido ordinario o fijo discontinuo.

Contratos más cortos

No obstante, la duración de los primeros empleos con contrato indefinido se ha reducido, mientras que sus salarios reales se han mantenido estables en los últimos 20 años a pesar del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). «El ajuste de los costes laborales se ha concentrado en el tiempo de trabajo», señalan.

En concreto, el aumento de los primeros empleos con contrato indefinido impulsado por la reforma laboral ha venido acompañado por una caída en su duración por no superar el año desde su inicio. «Hay un abandono voluntario porque son empleos que no son deseados. Tienen una posibilidad mucho más alta de no llegar a los 365 días», explica Felgueroso.