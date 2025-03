Pepe Álvarez, reelegido secretario general de UGT con el 80% de los votos El asturiano afincado en Barcelona no ha tenido rival y liderará el sindicato durante un tercer y último mandato

Lucía Palacios Madrid Martes, 26 de noviembre 2024, 21:55 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

No ha habido discusión alguna dentro del sindicato, al menos que haya transcendido, y no ha tenido rival, puesto que no se ha presentado candidatura ... alternativa. Pepe Álvarez, el asturiano afincado en Barcelona, volverá a liderar UGT durante los próximos cuatro años. El 80% de los delegados con derecho a voto del sindicato le han reelegido secretario general para un tercer y último mandato, según confirmaron fuentes del sindicato a este periódico.

La proclamación oficial de Álvarez y los resultados oficiales de la votación se conocerán este miércoles, durante el acto de clausura del 44 Congreso Confederal que se desarrolla en Barcelona desde el pasado lunes y en el que intervendrá también el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ante más de 1.500 personas, entre ellas los 800 delegados con derecho a voto y 200 delegados de sindicatos internacionales. Por el Congreso han participado representantes del Gobierno: este mismo martes ha estado el presidente, Pedro Sánchez, y el día anterior acudió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero también asistió a este acto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo, entre otros. La novedad de la ejecutiva de UGT es la elección de Lola Navarro, procedente de UGT de la Comunidad Valenciana, como vicesecretaria general, en sustitución de Cristina Antoñanzas, que estaba en el puesto desde 2016, según ha podido saber este periódico. Fernando Luján se mantendrá al frente de la vicesecretaría general de Política Sindical por otros cuatro años y Rafael Espartero, en la de Área Interna. El sindicato ha aprobado también, con el 98,97% de los votos, prácticamente por unanimidad, la gestión realizada durante el último mandato por la Comisión Ejecutiva Confederal, con Pepe Álvarez a la cabeza.

