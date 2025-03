Pepe Álvarez se postula a un tercer y último mandato al frente de UGT

Lucía Palacios Madrid Jueves, 5 de septiembre 2024, 12:03 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quiere seguir al frente del sindicato y se presentará a la reelección para un tercer y último mandato, ... según anunció él mismo este jueves desde Barcelona. «No me siento nada cansado, no me siento con ningún tipo de cuestión que me impida continuar con un trabajo ilusionante, apasionante», aseguró el asturiano, de 68 años. Precisamente enarbola su amplia trayectoria como sindicalista como la clave para continuar otros cuatro años más, ya que considera que el «momento social y político requiere de experiencia».

«El sindicato necesita actualizarse, mejorar y atender mejor a los trabajadores», reconoció Álvarez, que seguirá batallando en temas tan cruciales como reducir la jornada laboral a 37,5 horas el año que viene y hasta alcanzar las 32 horas semanales en un futuro cercano, encarecer el despido en España o elevar el precio de las horas extras, además de otros asuntos como las políticas de empleo y el acceso a la vivienda. Álvarez fue elegido secretario general en marzo de 2016, cuando sustituyó al histórico Cándido Méndez por un periodo de cuatro años y volvió a ser reelegido en mayo de 2021 con un 865 de los votos, por lo que, de salir de nuevo líder de UGT, estará al frente del sindicato durante doce años, lo que es más que probable, puesto que en el propio sindicato aseguran que «es el mejor que tenemos» y no parece nadie dispuesto a hacerle sombra. Pese a la controversia que generó el hecho de que Antonio Garamendi eliminara recientemente la limitación de dos mandatos como máximo en la presidencia de la CEOE para poder optar a un tercero, ha sido habitual en la UGT permanecer años y años como líder y, de hecho, su antecesor, Cándido Méndez, acumuló siete periodos consecutivos, de 1994 a 2016. No obstante, en 2013 se limitó en el estatuto a tres los mandatos en la secretaría general del sindicato. «Más y mejor sindicato» El congreso del sindicato se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Barcelona bajo el lema 'Más y mejor sindicato' y en él se analizarán los últimos cuatro años de acción sindical en el contexto político actual y se abordarán también las perspectivas de futuro, con la vista puesta en el medio y largo plazo, y con temas de debate tan relevantes como los servicios de salud o la educación. Álvarez lamentó que la política española «lleva un largo tiempo en el que solo se está viviendo al día», lo que «imposibilita» que el país tenga «proyectos comunes» y políticas a largo plazo. «A pesar de eso, la economía funciona, los avances sociales que se han hecho en los últimos años son extraordinarios», remarcó, señalando que eso «no es suficiente». Nacido en Belmonte (Asturias) en 1956 aunque catalán de adopción, Álvarez lleva ligado al sindicalismo prácticamente toda su vida y durante su trayectoria ha destacado por su mano izquierda a la hora de negociar, su capacidad de trabajo y su carisma.

