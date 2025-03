El Gobierno condiciona el pacto de rentas a un acuerdo salarial Montero promete que el Ejecutivo pondrá «todo de su parte» para hacer posible un acuerdo que, no obstante, no verá la luz hasta después de verano, en el mejor de los casos

El Gobierno pondrá «todo de su parte» para hacer posible un pacto de rentas a tres años para que haya una evolución moderada de salarios y márgenes empresariales. Sin embargo, lo condiciona a un acuerdo salarial entre sindicatos y patronal y no verá la luz hasta después de verano, y eso en el mejor de los casos. Así lo dejó entrever la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, un día después de que por segunda vez el Ejecutivo se reuniera con los agentes sociales para abordar un debate que es «complejo», según reconoció ella misma, por lo que pidió «discreción», «prudencia» y «tiempo».

Tras las críticas a Moncloa por parte de sindicatos y patronal por presentarse de nuevo en la mesa sin ningún tipo de propuesta para impulsar un pacto de rentas, Montero evitó también hablar de medidas concretas, e incluso esquivó responder a si pretenden incluir las pensiones y los salarios de los funcionarios –como reclamaron de nuevo este jueves tanto la CEOE como el Banco de España–, pero sí manifestó su «disposición» para «contribuir con sus competencias y las cuestiones que sean trascendentales» para que salga adelante.

Sin embargo, lo que sí dejó claro es que no habrá pacto de rentas si sindicatos y patronal no logran un nuevo acuerdo de negociación salarial que en estos momentos está descartado para este año. «Es una parte esencial, se tiene que producir un acuerdo entre sindicatos y patronal. Cuando ese elemento esté meridianamente claro, tendremos capacidad de aportar otras cuestiones para que eso fluya», señaló.

Esta condición complica aún más un pacto que hasta ahora se había quedado en un mero anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez. Porque las organizaciones de trabajadores y la CEOE siguen enrocados en sus posturas a la hora de negociar una subida salarial. El gran escollo son las cláusulas de garantía que exigen UGTy CCOOpara blindar los salarios a los precios y que los empresarios rechazan de plano. Este mismo jueves lo descartó una vez más el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, «por responsabilidad», ya que «el problema de inflacionar los salarios es que la inflación se convierte en estructural en vez de coyuntural». «En ningún caso estamos diciendo que no haya que subir los salarios, claro que sí y vamos a ver cómo, pero habrá que hacerlo de una manera que no sea indexando, poniendo esa cláusula que creo que no es beneficiosa», indicó. En cualquier caso, Garamendi pidió no confundir acuerdo de convenios con pacto de rentas, que –recalcó– es «una obligación de todo el conjunto de la sociedad, empezando por el Gobierno y los partidos políticos».

Casi al mismo tiempo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez –que avanzó que no habrá una nueva reunión hasta después de las vacaciones de verano–, advirtió que no habrá pacto de rentas si no se incluyen cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC y si el Gobierno no pone «encima de la mesa» cómo va a controlar los beneficios empresariales. «Las empresas están trasladando los costes a los productos que fabrican o a los servicios que venden y nadie puede pretender que los trabajadores no traslademos a los salarios el coste de la vida o que no se traslade al aumento de las pensiones», defendió.

También desde el PP consideran que este acuerdo es «necesario» y hay que hacerlo «conjuntamente» y por eso su secretario de Economía, Juan Bravo, pidió al Ejecutivo que contribuya a ese pacto de rentas con parte de los 15.000 millones que han recaudado de más este año vía impuestos.

Menos poder adquisitivo

Mientras tanto, se siguen firmando convenios: Lidl acordó este jueves subir este año un 7% el sueldo a sus más de 15.500 trabajadores y Generali dará a su plantilla 300 euros extra para compensar la inflación. En todo caso, un estudio publicado por Adecco desvela que, aunque los salarios suben, han perdido más de tres puntos de capacidad de compra respecto al año 2008.