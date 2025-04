Los funcionarios tendrán una subida retroactiva de sus salarios del 0,5%

Lucía Palacios Madrid Miércoles, 15 de enero 2025, 09:49 Comenta Compartir

Los funcionarios comienzan el año con una de cal y otra de arena. No tendrán, por el momento, una subida salarial en 2025, puesto que ... no hay presupuestos y aún no se ha iniciado siquiera la negociación con el Gobierno; tendrán, por tanto, que esperar, aunque previsiblemente cuando se apruebe se haga con efecto retroactivo. Sin embargo, las nóminas de los más de tres millones de empleados públicos sí se incrementarán un 0,5% como consecuencia de un incremento variable acordado por los sindicatos y el Ejecutivo que dependía de la inflación, lo que supondrá unos 12,5 euros más al mes de media.

El dato del IPC de diciembre publicado ayer lo confirmó: tienen derecho a este nuevo alza en sus retribuciones y, además, no solo se aplicará y consolidará a partir de ahora, sino que implicará una subida retroactiva desde el 1 de enero de 2024, con lo cual comenzarán el año con una 'paguilla' por esos 14 meses en los que no se les reconoció, que puede suponer unos 175 euros de media para cada funcionario. No obstante, las nóminas de febrero ya están cerradas y será previsiblemente en febrero cuando lo cobren, puesto que antes debe aprobarse en el Consejo de Ministros y publicarse en el BOE, según reconocieron fuentes del Ministerio de Función Pública. Así, el extra que recibirán por los atrasos se aproximará a los 200 euros. Este 0,5% adicional se debe a que el IPC armonizado del periodo 2022, 2023 y 2024 (14,6%) ha superado el incremento retributivo fijo acumulado para los tres citados años (8%), tal y como acordaron los sindicatos con el Ejecutivo en el año 2022. De esta forma, la subida final que acumulan los funcionarios durante los tres últimos años se eleva hasta el 9,5%, el máximo acordado, un crecimiento importante que, sin embargo, no es suficiente para compensarles por la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, que se suma a los años de recortes salariales por la crisis de la burbuja inmobiliaria. «Cuanto antes» «El IPC de diciembre confirma la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos: un 5,8% desde 2022 y más del 20% desde 2010», denunciaron ayer desde CSIF, sindicato que no suscribió el acuerdo salarial. Se trata –señalan– del cuarto ejercicio consecutivo en el que restan capacidad de compra: -2,2 puntos en 2021; -5 puntos en 2022, en plena crisis de precios; -0,5 puntos en 2023; y -0,3 en 2024. Los sindicatos CC OO y UGT instaron ayer al Gobierno a aplicar este incremento adicional «cuanto antes», así como a iniciar la negociación de un nuevo pacto, que, a su juicio, debe ser un acuerdo que avance en áreas esenciales como empleo, derechos y retribuciones para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía.

Temas

Empleo público