España crea más de 100.000 empleos en el mejor febrero en 17 años

El mercado laboral resurge de nuevo y, tras el bache de enero, sorprende con unos datos que no se veían en esta época desde ... que estalló la crisis de la burbuja inmobiliaria, hace ya 17 años. España consiguió crear en febrero un total de 103.621 empleos, 15.000 más que el año pasado, cuando ya marcó el récord en la última década, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Seguridad Social.

La Seguridad Social vuelve así a recuperar la barrera de los más de 20,7 millones de afiliados medios, e incluso en términos desestacionalizados sobrepasa por primera vez los 20,9 millones, y el ritmo de creación de empleo se eleva hasta el 2,67%, dos décimas más que un año atrás, lo que significa que se han generado casi 540.000 puestos en el último año. Y todo parece indicar que se trata del pistoletazo de salida hacia un mes de marzo en el que el empleo cogerá aún más brío, ya que coincide con la Semana Santa y las perspectivas turísticas son muy buenas.

En la otra cara de la moneda, no hay tan buenas noticias, ya que el paro ha conseguido bajar, sí, pero mínimamente, apenas 7.452 personas menos en la lista, un número muy pequeño para esos más de 100.000 empleos generados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Esto, una vez más, lleva a pensar que el paro en España, el más elevado de Europa, se ha enquistado en el entorno de los 2,7 millones, cifra de la que no consigue bajar pese a los muchos puestos de trabajo nuevos que salgan. En total, hay todavía 2.760.408 de personas desempleadas en el país. Y aquí no están todos los que son, puesto que en esta lista no se contabilizan los centenares de miles de trabajadores que han pasado a tener un contrato fijo discontinuo a raíz de la reforma laboral (antes eran temporales que se iban al paro) y que están sin actividad, lo que elevaría significativamente esta cifra.

Tres sectores son los que han tirado principalmente del empleo el pasado mes de febrero, hasta el punto de explicar tres cuartas partes de los más de 100.000 nuevos puestos. En primer lugar, la hostelería, que gana 29.230 afiliados, lo que evidencia que hay hoteles que ya se preparan para la temporada y abren sus puertas. Le sigue de cerca la educación, donde se han dado de alta otros 29.000 profesionales, prácticamente. El tercer lugar del podio lo ocupa la construcción, donde se crearon casi 18.200 puestos.

En el lado contrario, ha habido dos sectores donde se ha destruido bastante empleo: en la sanidad, que cuenta ahora con 10.252 facultativos menos, y el comercio, donde se registraron más de 9.500 bajas.

Repunta más el empleo femenino

La buena marcha del empleo es más acentuada entre las mujeres. En febrero se registran 9.787.193 afiliadas, 300.623 más que en el mismo mes de 2023, lo que supone que más de la mitad del empleo creado en el último año corresponde a mujeres (54,52%).

En la actualidad, las mujeres suponen el 47,3% del conjunto de trabajadores, manteniendo unos niveles históricamente altos, según destaca el Ministerio dirigido por Elma Saiz.