El Gobierno da marcha atrás y descarta ahora dar el número de fijos discontinuos sin actividad

El Gobierno da marcha atrás y, para no empañar el buen comportamiento con el que está sorprendiendo el mercado laboral, que ha creado más de ... 100.000 empleos en febrero, descarta ahora publicar los datos del número de fijos discontinuos que no están trabajando cada mes pero tampoco computan como parados. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se comprometió a hacerlo hace ya más de un año, tras el 'boom' que experimentó esta modalidad contractual con la entrada en vigor de la reforma laboral, de forma que los centenares de miles de contratos temporales que se firmaban cada año se transformaron la mayor parte en fijos discontinuos.

«Nosotros nos hemos comprometido a poder dar ese dato una vez que se haya depurado, pero la realidad es que no podemos avanzar y, simple y llanamente, no lo podemos ofrecer. Es un dato que no tiene consistencia, no tiene coherencia si lo damos porque incluye muchas más categorías que los fijos discontinuos», se justificó el número dos del Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, que argumentó que son estadísticas que dependen de cada uno de los 17 servicios de empleos autonómicos.

Pero hasta hace un año, cuando se convocaron las elecciones, este problema no lo habían advertido y mes a mes, en las ruedas de prensa, prometían que lo darían pronto y que cada vez estaban más cerca de poder ofrecerlo. Eso sí, Pérez Rey insistió en que esto no «resta ni un ápice de transparencia al dato de paro registrado», estadística en la que –recordaron– el Ejecutivo no ha introducido ningún cambio y se contabiliza igual desde 1985.

Cambio de reglas

Las estadísticas, efectivamente, son las mismas, pero sí han cambiado las reglas de juego, y donde antes había trabajadores temporales que se iban al paro cuando terminaba la actividad de sus empresas, ahora hay trabajadores fijos discontinuos que dejan de trabajar e incluso cobran una prestación por desempleo, pero no suman como parados. Es por esto que la fotografía del mercado laboral en España no será completa si finalmente no se conoce el número de trabajadores discontinuos que, queriendo trabajar, no tienen empleo y están a la espera de que les llamen sus empresas.

Los únicos datos oficiales saltaron a la luz justo hace ahora un año, cuando se supo que, a cierre de 2022, había un total de 443.078 fijos discontinuos que se encontraban en situación de inactividad pero que, sin embargo, no computan en la lista del paro, lo que representaba más de la mitad de los afiliados con un contrato fijo discontinuo. Estas cifras no las desveló el ministerio, sino que se filtraron a través de una respuesta parlamentaria que dio el Gobierno a una pregunta de dos senadoras del PP.

Un paro efectivo por encima de 3,5 millones

Por eso para muchos organismos públicos y expertos los datos actuales de paro registrado no son una fuente válida, porque no reflejan la realidad. La cifra de desempleados se ha reducido en febrero en un total de 7.452 personas, un recorte de más de 150.000 en el último año, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo. Así, el número total de parados registrados se sitúa en 2,76 millones, cifra que se elevaría de forma significativa si se incluyeran a los fijos discontinuos sin actividad, que Fedea y Randstad sitúan en más de 767.000. Esto llevaría el paro efectivo a superar holgadamente la barrera de los 3,5 millones.

Lo que llama también la atención es que la reducción del paro es infinitamente inferior al número de empleos creados: más de 103.000. El mercado laboral resurge de nuevo y, tras el bache de enero, sorprende con unos datos que no se veían en esta época desde que estalló la crisis de la burbuja inmobiliaria, hace ya 17 años. La Seguridad Social vuelve así a recuperar la barrera de los más de 20,7 millones de afiliados medios y el ritmo de creación de empleo se eleva hasta el 2,67%, dos décimas más que un año atrás, lo que significa que se han generado casi 540.000 puestos en el último año.