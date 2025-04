La escasez de camareros cualificados se agrava y pone en serios aprietos a la hostelería

El Gobierno lo negó no una, ni dos, ni tres veces. Muchas. «En España no hay ningún problema de falta de mano de obra», proclamó ... en varias ocasiones la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, negando las advertencias del Banco de España, de las patronales y de los muchos anuncios de 'Se busca personal' que cuelgan de manera sempiterna en tiendas, restaurantes y bares.

Sin embargo, el pasado mes de octubre el mismo Ejecutivo sí reconoció en sendos informes enviados a Bruselas que faltan trabajadores, aunque en este caso lo utilizaba como argumento para defender la necesidad de que vengan más inmigrantes a España. «Los flujos migratorios contribuirán de forma significativa a compensar las carencias de mano de obra del mercado laboral en España», explicaba el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en un informe sobre el gasto en pensiones enviado hace un par de meses a la Comisión Europea.

Y este problema, lejos de minimizarse, se agravará en el tiempo si no se ponen soluciones, puesto que Escrivá también mostraba su preocupación por que si se mantiene la actual tasa se reducirían más de un 10% los ocupados y quedarían sin cubrir dos millones de puestos de trabajo.

Por ahora, oficialmente hay algo menos de 160.000 puestos sin cubrir. Concretamente, la única estadística pública que existe es del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la pasada semana registró un nuevo récord de vacantes en España: 155.797 en el segundo trimestre de 2023, más del doble que hace solo seis años. Estas cifras las ponen en duda las patronales, entre otros motivos porque solo un 5% de esas vacantes se concentran en la hostelería y otro 4% en la construcción, dos de los sectores más afectados. Por el contrario, la Administración Pública aglutina el 35% del total de trabajadores que faltan en España.

«Se hacen malabarismos»

La población española lleva creciendo en los últimos años gracias únicamente a la llegada de inmigrantes. En 2022 llegaron a España 1,3 millones de personas procedentes del extranjero, un 42% más que en 2021, según los datos de la nueva estadística de migraciones del INE. «El mayor desafío de la economía los próximos años es el demográfico, va a ser muy difícil encontrar trabajadores cualificados, sobre todo en el sector turístico», explica Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners.

El problema demográfico es «evidente», considera José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, pero en su opinión el mayor obstáculo para que el sector servicios crezca es encontrar gente formada para incorporar a las plantillas. «Este es el mayor talón de Aquiles del turismo y la hostelería», reconoce. Un sector cada vez con más demanda y las empresas «hacen malabarismos» para que todo salga adelante.

La solución pasa por facilitar la llegada de gente formada de otros países, como Chile, Perú o Marruecos, asegura el empresario. «Hay profesionales formados en buenas escuelas de hostelería que estarían encantados de venir de forma regulada a trabajar a España, hay que aprovecharlo», asegura Yzuel, que critica, no obstante, que en un país con tres millones de parados siga habiendo tantas vacantes sin cubrir.

En el mismo sentido se posiciona Ramón Estalella, secretario general de la Confederación de Hoteleros (Cehat), quien explica que se necesita gente formada, con idiomas y que sepan atender al público, y que el problema no es solo demográfico, sino que muchos jóvenes no quieren trabajar en un sector donde hay que estar disponible fines de semana o días de fiesta como en Navidad. «Hay que dejar de incentivar a los que no quieren trabajar, el desempleo no es por falta de vacantes», sentencia Estalella. Pero cree que la solución a corto plazo pasa por formar a personas en origen y que vengan a España a trabajar.

Las empresas se irán adaptando para poder seguir recibiendo clientes sin tanto personal a través de sistemas informáticos que gestionen la recepción de los hoteles varias horas al día o recortando servicios como la limpieza diaria de las habitaciones. «En países como Japón o EE UU el servicio de limpieza es cada dos o tres días, las empresas se van adaptando aunque eso sea ir en contra de la creación de empleo», explica el empresario.