Díaz reclama diálogo a los agentes sociales al firmar el acuerdo LGTBI laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aprovechado la firma del pacto de derechos para el colectivo ... LGTBI en el trabajo para hacer un llamamiento al diálogo «para alcanzar acuerdos». Lo ha enmarcado en la rúbrica de este miércoles, algo «fundamental» para el presente, «pero sobre todo para el futuro» del colectivo en España.

«En estos momentos, donde lo vuelvo a decir más que nunca, es importante el diálogo y el entendimiento. En definitiva, la política es esto, es diálogo y entendimiento. La política es conversar con el que no piensa como nosotros y como nosotras. Y lo más importante, como hemos demostrado hoy, es alcanzar acuerdos», ha asegurado Díaz en la firma del Acuerdo para la implementación de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral, que ha tenido lugar en la Escuela de Organización Industrial.

Las palabras de Yolanda Díaz llegan a pocos días de que expire el plazo para que la patronal presente sus propuestas por escrito en la negociación de la reducción de la jornada laboral. Lo hace después de que su número dos, Joaquín Pérez Rey, avisara el pasado lunes a la CEOE de que esperarán hasta el próximo 1 de julio para que la patronal eleve una propuesta por escrito a Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral o, de lo contrario, pactarán con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial.

Díaz ha señalado que este miércoles rubrican el XX Acuerdo de Diálogo Social y que se trata de un acuerdo tripartito, «fruto del diálogo de la mano de los sindicatos y de la patronal». «Me alegra especialmente rubricar este acuerdo en una semana que es muy especial, porque el Orgullo, como se ha dicho, es para celebrar, pero también es para reivindicar mejoras y para avanzar en derechos», ha afirmado.

Por otro lado, Díaz ha anunciado que «hace escasos días» han suscrito un acuerdo en Ginebra con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), «para justamente un convenio de colaboración para la erradicación de la discriminación LGTBI en el mundo». «En las próximas semanas haremos, además, con este organismo, como país, como gobierno de España, una contribución voluntaria a este organismo para seguir impulsando la igualdad del colectivo LGTBI, en este caso ya no solo en España, sino en el mundo», ha añadido.

Finalmente, la vicepresidenta segunda ha agregado que España es «un país diverso, libre, orgulloso que cuida esos atributos también en los lugares de trabajo». Además, ha precisado que «avanzar en democracia significa acabar con el odio, con la violencia y con la discriminación».

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha destacado la «discreción» con la que se ha llevado a cabo la negociación «para no poner en riesgo al colectivo LGTBI». En este sentido, también ha recalcado que se trata de un acuerdo «pionero, no sólo en Europa, sino a nivel internacional». «España es un país de orgullo, y es un país referente en la igualdad, en los derechos, y ahora mismo también en el trabajo para la no discriminación de las personas LGTBI en las empresas», ha celebrado.

Igualmente, ha hecho alusión al Protocolo de Acompañamiento a las Personas Trans que aparece en el acuerdo para desarrollarlo. «Esta es una de nuestras reivindicaciones como colectivo. Sabemos que en el acuerdo se menciona y ahora hay que desarrollarlo y esperamos seguir trabajando mañana para el desarrollo de este protocolo con todos los agentes sociales y no nos demoremos porque lo necesitamos y eso hará crecer mejor a las empresas y tener más talento en nuestras empresas, más personas felices en el trabajo», ha afirmado.

En la misma línea se ha mostrado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha indicado que las empresas y los centros de trabajo son un «hábitat particular», donde «se establecen relaciones jerárquicas y de dependencia». «En las empresas se generan relaciones sociales, situaciones de desigualdad, incluso de discriminación, de acoso o de estigmatización y, a diferencia de otros espacios sociales, no se puede elegir fácilmente si acudir o no acudir a trabajar», ha señalado.

Por otro lado, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha dicho en su intervención que han acudido a firmar este acuerdo «medio satisfechos». «Yo no voy a engañaros, os mentiría si dijera que este es un acuerdo que lo satisfacen al 100%, es más, ha habido debate en el sindicato, si era suficiente, si no era suficiente, si lo teníamos que firmar o no lo teníamos que firmar», ha asegurado para añadir la importancia de la presencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana (CEPYME). Además, ha pedido la «unidad» del colectivo para «avanzar de manera conjunta».

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la CEOE, María del Val Díez, ha explicado que ahora hay que trabajar en los convenios, donde ha expuesto que seguirán «dialogando y aprendiendo juntos». «Los protocolos son y serán una gran ayuda», ha indicado.