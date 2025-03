Díaz desafía al PSOE y sella el acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada en 2025

Los tambores de guerra vuelven a sonar en el seno del propio Gobierno. El choque entre el bloque socialista y el de Sumar se ... recrudece en esta recta final de negociación de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Las últimas horas antes de la rúbrica del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos se convirtieron en una carrera de obstáculos para Yolanda Díaz y su idea de llevar a cabo la reforma sin el consenso de la patronal. Sin embargo, la vicepresidenta segunda se mantiene firme en su idea y desafía al PSOE sellando hoy mismo el pacto con UGT y CC OO que establece una jornada laboral máxima de 37,5 horas en 2025, sin más dilación, aunque, eso sí, corre el riesgo de eternizarse en el Congreso e incluso de ser rechazada, puesto que no tiene los votos amarrados y cuenta con la férrea oposición de los empresarios. Es más, podría retrasarse su aprobación en el Consejo de Ministros, que en ningún caso será antes de dos meses y medio o tres.

Díaz ha hecho caso omiso de las declaraciones de su compañero de gabinete, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, quien este mismo jueves volvió a mostrarse partidario de aprobar «una propuesta equilibrada», que se aplique de forma «suave y sin afectar a los salarios o a la productividad» y que lleve aparejada medidas para «acompañar» a los pequeños negocios en esta transición de las 40 a las 37,5 horas semanales. De nada ha servido la posición del ala socialista de que no son tan importantes los plazos como que llegue al Congreso con la seguridad de que será aprobada. El presidente del Gobierno no quiere volver a jugarse el rédito político que tiene con otra votación en la Cámara baja 'in extremis' que le aboque a una derrota parlamentaria como la protagonizada este mismo jueves, con el veto de las Cortes a la prolongación del impuesto energético.

Díaz rechaza dar ahora un paso atrás y el texto que ha rubricado este viernes con los sindicatos recogerá que la jornada laboral máxima en España quedará establecida en 37,5 horas semanales al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tampoco incluye ningún tipo de bonificación o ayudas directas para compensar de alguna manera los costes que generará a las empresas, tal y como se puso encima de la mesa para tratar de atraer a la CEOE.

Lo que sí incorpora el anteproyecto de ley es una disposición transitoria que dará de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 a las empresas que tengan convenios en vigor con una jornada superior a 37,5 horas para que puedan «hacer las adaptaciones necesarias», según confirmaron a este periódico fuentes de la negociación. Es decir, que habrá muchas compañías que puedan retrasar su aplicación hasta el 1 de enero de 2026, aunque tendrán en el mejor de los casos un margen de medio año, puesto que Díaz ya ha avanzado que antes de verano será complicado que se apruebe en el Congreso.

Batalla política

Hasta entonces el rifirrafe dentro del propio Gobierno continuará. Díaz elevó este jueves el tono y cargó públicamente no solo contra Cuerpo, sino contra todo el PSOE por estar «incumpliendo» el acuerdo de legislatura y colocarse «contra la gente trabajadora de nuestro país». «Estoy sorprendida de que a estas alturas el PSOE diga que no quiere cumplir con el acuerdo de Gobierno de este país», denunció durante una entrevista en La Sexta la líder de Sumar, que afirmó que «hacer promesas e incumplirlas es muy grave en la política española».

Díaz admitió que lo que dice Cuerpo de llevar la rebaja de jornada) «más allá (de 2025), que la legislatura es larga», se lo dice «mucho más claro en privado». «Esto es muy grave, lo he vivido en todas las leyes: la batalla por el salario mínimo, la batalla por la 'ley rider', la batalla por la reforma laboral, la batalla por las empleadas del hogar… No concibo la política así», denunció la ministra. Y se lamentó: «Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España, pero ahora tenemos personas diferentes y los comportamientos son los mismos. Nadia Calviño y Carlos Cuerpo, estamos ante lo mismo», reiteró. Sin embargo, se mostró «convencida» de que, una vez más, alcanzarán un acuerdo.