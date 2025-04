Díaz alienta a las «movilizaciones frente a la patronal» para subir los salarios

Edurne Martínez Madrid Jueves, 25 de agosto 2022, 10:29 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

Yolanda Díaz quiso marcar su posición nada más empezar el nuevo curso político. Antes de entrar al pleno extraordinario de este jueves en el Congreso en el que se votaba la convalidación de los decretos de ahorro energético y la reforma del sistema de autónomos, la vicepresidenta segunda expresó su «apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española» anunciadas para exigir la subida de los salarios.

UGT ya ha anunciado posibles movilizaciones ante el bloque de las negociaciones salariales con la patronal (CEOE), al igual que Comisiones Obreras (CC OO). Díaz señaló que «hay que ser conscientes de la situaicón que vivimos» y pidió un país con trabajadores que «no lo pasen mal y dejen de perder poder adquisitivo». Actualmente esta pérdida es del 10,8% debido al dato de inflación del mes de julio. Por ello, pidió a la CEOE que se «comprometa» con su país. «Garamendi sabe muy bien lo que está pasando y bloquear la negociación de los convenios no es una buena receta para el país», señaló.

Las negociaciones salariales entre sindicatos y patronal se rompieron hace unos meses, cuando se habló de la necesidad de establecer un pacto de rentas que frenara la tendencia alcista de la inflación pero que lograra que los trabajadores no perdieran tanto poder de compra. La propuesta de UGT y CC OO es una cláusula de revisión salarial conforme al IPC a finales de año, con una subida del 3,5%. Pero la postura de la CEOE es contraria a los aumentos salariales ligados a la inflación precisamente porque consideran que ello puede ocasionar una espiral inflacionista que siga contribuyendo al alza de los precios.

Subir el salario mínimo

Una inflación en este nivel requiere la actualización de los salarios, consideró Díaz, que recordó que el propio Estatuto de los Trabajadores establece la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) en función de cuatro criterios: los precios, la participación de los salarios en la renta nacional, la productividad y la situación económica, que actualmente es de «máxima incertidumbre».

En este sentido aseguró que el Gobierno «sin ninguna duda» subirá el salario mínimo y lo hará «más que nunca» porque estamos en una situación de «absoluta excepcionalidad política». Hasta ahora el compromiso del Ejecutivo es subir el SMI progresivamente hasta llegar al 60% del salario medio, pero Díaz fue un paso más allá y abogó por revalorizarlo «más allá de la senda del 60%», siendo «conscientes» de la situación que está viviendo el país de «máxima incertidumbre». El próximo viernes 2 de septiembre se reunirá el comité de expertos con el Gobierno para hablar de la subida del SMI más allá de esa senda.

El SMI se subió por última vez el pasado mes de febrero, tras un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos del que se descolgó la patronal de empresarios. Se subió el salario mínimo a 1.000 euros en 14 pagas, 35 euros más al mes de lo que estaba establecido hasta ese momento. El anterior acuerdo firmado en septiembre de 2021, cuando se mejoró el SMI de 950 a 965 euros mensuales, tampoco contó con el beneplácito de los empresarios.

1.100 euros en 2023

Esta semana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hizo un llamamiento al Gobierno para que suba el SMI en torno a un 10%, para llevarlo de los actuales 1.000 euros a los 1.100 euros al mes. «El Gobierno tiene que ser consciente de las previsiones que hicieron los expertos son cortas en relación a la nueva realidad que estamos viviendo» por la alta inflación, dijo Álvarez en relación a los 1.049 euros al mes que había propuesto el comité de expertos como SMI para 2023. El informe de los expertos, presentado en junio de 2021, propuso un salario mínimo de entre 1.011 y 1.049 euros para el próximo año basándose en la evolución del salario medio en 2020.

En este sentido, advirtió a la patronal de que si no se negocia un aumento de los salarios «habrá movilizaciones en otoño». «No vamos a permitir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. La inflación no es la misma que la del año pasado. Habrá grandes movilizaciones en nuestro país a partir de septiembre si no hay un acuerdo que permita recuperar ese poder de compra», destacó el líder de UGT.