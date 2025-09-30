HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EP

El control de jornada encara la vía rápida de aprobación con dudas sobre su viabilidad y legalidad

Díaz consigue aprobar su tramitación por la vía urgente pero tendrá que superar muchos obstáculos hasta que esta norma que preocupa a las empresas vea la luz

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:48

El Consejo de Ministros aprobó este martes la tramitación urgente del nuevo registro horario. Pese a las dudas que sembraron unas declaraciones del ministro de Economía, ... Carlos Cuerpo, el lunes sobre si la medida iría o no al cónclave ministerial, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cumplido su propósito de lanzar los trámites del endurecimiento del control de jornada. De esta forma, la dirigente de Sumar se resarce del varapalo que sufrió en el Congreso la reducción de jornada -su medida estrella en esta legislatura- tras ser tumbada con los votos de Junts, PP y Vox.

