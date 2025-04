La CEOE desafía a Díaz y no presentará una propuesta para reducir la jornada

El últimatum que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dio el pasado lunes a los empresarios no ha surtido efecto. La patronal descarta presentar a ... lo largo de esta semana ningún tipo de propuesta escrita para implantar la reducción de la jornada de trabajo en España, según confirmaron fuentes empresariales a este periódico.

No lo harán y, por tanto, no habrá un nuevo acuerdo del diálogo social –tal y como adelantó ya hace unos días este periódico- porque consideran que el resultado final del partido ya se lo han dado por adelantado, por lo que no tienen ningún margen de maniobra para negociar, y «esas no son formas». Pese a ello, rechazan levantarse de la mesa del diálogo social y seguirán «sentados».

Así lo advirtió este miércoles el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. «Yo no entiendo diálogo como un ultimátum. No lo entiendo, lo he dicho claramente. Tampoco entiendo que en ese ultimátum te dice que la postura del Ministerio es muy nítida. Pero si es muy nítida y hay un ultimátum, me vais a perdonar, soy vasco, yo eso no lo entiendo», criticó.

Ante la denuncia de la ministra, Garamendi aseguró que han realizado muchas propuestas y han hablado del absentismo, que se ha «duplicado» en España, donde «falta un millón de personas a trabajar todos los días». Asimismo, señaló que también han querido negociar sobre horas extras –para que se aumente el límite anual por trabajador– y de «muchísimas cosas que se pueden hacer, que se hacen en Francia y que aquí parece que no se pueden».

Se refiere a reducciones en las cotizaciones sociales de las empresas para compensar el daño; establecer algún tipo de excepción o prórroga para algunos sectores, como la agricultura, el comercio o la hostelería; u otros mecanismo que pudieran dar mayor flexibilidad a las empresas para poder aplicar este recorte horario.

Y en esta misma línea se manifestó también el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. «¿Para qué vamos a presentar una propuesta si el resultado ya está? Si se va a marcar por ley 37,5 horas con el mismo salario, poco puedes presentar», se lamentó Amor, quien precisó que «ya de viva voz hemos expuesto qué aspectos consideramos importante poner en marcha y nos han dicho que no».

«Malo para la economía»

Pero Díaz volvió este miércoles a criticar que es la primera vez que la patronal no presenta una propuesta por escrito, les instó a hacerlo antes del lunes porque, si no, lo harán de todas formas con los sindicatos. «Vamos a cumplir con el compromiso democrático», prometió. Y defendió la reducción de la jornada laboral como paso para acabar con la «lacra» de las horas extraordinarias sin remunerar en el país y con la jornada parcial involuntaria.

Ante esta nueva amenaza, Garamendi se mantuvo firme: «Al monólogo yo no tengo que contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer. Está legítimamente planteado para que lo hagan, que lo lleven al Parlamento y que lo aprueben».

Eso sí, en contra de las declaraciones de la ministra, que defiende que aumentará la eficacia económica al incrementar la productividad, el líder de la CEOE considera que será «malo para la economía española y especialmente para las pequeñas empresas». «Empecemos a pensar en panaderías, en bares, en el comercio, etcétera. Pensemos en el campo, y yo creo que ahí se piensa bastante poco en ello. Se habla mucho de España vaciada, se habla de muchas cosas, pero a la hora de la verdad luego no se ve en la práctica», advirtió.