Trabajo da un ultimátum a la CEOE para que acepte la reducción de la jornada laboral

El Gobierno quiere acelerar la aprobación de la promesa de reducir la jornada laboral hasta tal punto que el Ejecutivo ha lanzado un órdago a ... la patronal, más reacia a esta reforma. El secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha avisado a la CEOE de que esperarán hasta el lunes 1 de julio para que los empresarios pongan encima de la mesa una propuesta por escrito a Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral o, de lo contrario, pactarán con los sindicatos su intención de reducirla de los 40 horas actuales a las 37,5 horas sin merma salarial.

Así lo ha trasladado Pérez Rey tras la reunión de este lunes con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme, para negociar el borrador sobre la reducción de la jornada laboral que el pasado viernes Trabajo remitió a agentes sociales. Tras la reunión, en declaraciones a los medios, el 'número dos' de Díaz ha avisado a CEOE y Cepyme que antes de la próxima reunión para avanzar en la reducción de jornada, que se ha convocado para la semana que viene, deben trasladar los criterios y elementos de los que hacen depender un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo, aunque ha indicado que «no pueden ser muchos, porque el documento es muy nítido en cuál es su propósito, que es rebajar la jornada de manera razonable y escalonada».

«Lo que espero, y creo que así harán, es que en el marco del trabajo de CEOE y Cepyme podamos tener alguna respuesta para, en su caso, poder incorporarla y seguir adelante con la tramitación de este proyecto», ha añadido. Pérez Rey ha subrayado que la reducción de la jornada laboral lleva negociándoles desde hace cinco meses, por lo que «no es posible» que la CEOE no haya realizado una propuesta por escrito en todo este tiempo. «El tiempo apremia», ha asegurado Pérez Rey, que ha insistido en que «las propuestas o las contrapropuestas deben estar maduras y deben ser incorporadas al debate, por escrito».

38 horas y media cuando se apruebe

Las ganas del Ejecutivo, en general, y de la vicepresidenta segunda, en particular, para llevar adelante esta reforma se ha acelerado en las últimas semanas, sobre todo tras los resultados de las elecciones europeas en los que Sumar no consiguió el apoyo esperado y derivó en la renuncia de Díaz a liderar la formación. De hecho, Trabajo tomó las riendas la semana pasada, cuando observó cómo las negociaciones encomendadas a patronal y sindicatos no avanzaban al ritmo deseado.

Apenas unos días después, el pasado viernes, el Ejecutivo puso sobre la mesa un primer borrador del texto con su propuesta, en términos muy claros: el 1 de enero de 2025 todos los trabajadores españoles tendrán una jornada semanal de 37,5 horas como máximo. Así lo recogía ese informe, donde también se establecía que las 40 horas semanales que ahora rigen por ley se reducirán a 38,5 horas en el momento en el que se apruebe esta norma, algo que al Gobierno le gustaría hacer antes de que termine el verano. Sí que precisa que estas 38,5 horas hasta final de este año o las 37,5 horas que se aplicarán ya desde el próximo enero serán en cómputo anual, tal y como pedían los agentes sociales, lo que les permitirá tener algo más de flexibilidad en reducir la jornada con días de vacaciones o días libres o de permiso.

Sin embargo, el Gobierno no ha cedido a otra exigencia de la patronal para alcanzar un acuerdo: elevar el límite anual de horas extras de las 80 horas actuales a 150 horas por trabajador. Pese a que UGT había mostrado su disposición a abordar esta medida si los empresarios a cambio accedían a pagar esas horas con un recargo del 25%, Trabajo, al igual que CCOO, no lo ve con buenos ojos y no lo ha incorporado al decreto, con lo que sabe que cuenta ya con el no de la patronal.

Además, el Gobierno da un paso más en el registro de jornada que puso en marcha hace ya cinco años y que no está dando los frutos esperados. Por eso, la nueva norma supone un endurecimiento del control horario, que las empresas, tanto las grandes como las más pequeñas o los autónomos, tendrán que hacer de manera digital. Ya no estará permitido hacerlo como hasta ahora de manera manual, con el objetivo de que en ningún caso estos registros se puedan modificar y sean totalmente fiables.

De igual manera, tal y como había avanzado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, las multas a aquellas empresas que incumplan con el registro horario se elevarán de forma sustancial, ya no solo por la cantidad, sino, sobre todo, porque se impondrá una sanción por cada trabajador, y no por empresa, como era hasta ahora, en el caso de que se omitan los datos o se falseen en el registro horario o no exista dicho registro. Las cuantías de las nuevas multas oscilarán desde los 1.000 euros hasta los 10.000 euros por cada trabajador.

En cuanto a los trabajadores a tiempo parcial, el texto señala que los contratos a tiempo parcial con una duración igual o superior a la jornada máxima semanal fijada ahora «se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo». Por otro lado, el borrador del real decreto establece que en el caso de los trabajadores con reducción de jornada o a tiempo parcial «tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando», pero se les realizará un «incremento proporcional de su salario», en función de lo que represente sobre la nueva jornada. De otra manera, su retribución resultaría devaluada.

En cualquier caso, el Gobierno aboga por crear una mesa de diálogo social con los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas al objeto de evaluar los resultados de la reducción de jornada establecida en esta norma y «seguir avanzando en la reducción de la duración máxima de la jornada legal ordinaria de trabajo» teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.