La burbuja de las tecnológicas toca techo

El número de profesionales TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) en España es alrededor de 582.500 personas, según datos del último informe de ... Ametic, la patronal de la industria digital. Y tres de cada cinco ocupados en el sector tecnológico trabajan en empresas de programación, consultoría e informática, pero cada vez son más las compañías de cualquier ámbito que requieren personal especializado, desde energéticas o constructoras hasta pymes de cualquier ámbito que necesiten digitalizarse.

Y, según cifras de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalEs), hay alrededor de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir en nuestro país. Una cifra que puede ir a más en los próximos años teniendo en cuenta la demanda creciente de perfiles tecnológicos en todo tipo de empresas. Y con una demanda tan intensa de personal la oferta escasea, lo que eleva los salarios y la competencia entre las compañías para 'retener' o 'robarle' trabajadores a otras. Francisco Hortigüela, director general de Ametic, reconoce que existe una alta inflación salarial en el sector por un problema de falta de personal después de que la demanda haya crecido un 30% en los últimos años y el mercado no sea capaz de generar el volumen necesario de profesionales. «Esto es un problema a nivel de país porque la competitividad se ve muy afectada, lo que impacta directamente en el crecimiento del PIB», indica Hortigüela.

En una entrevista a este periódico, Remedios Orrantia, responsable de Recursos Humanos Europa de Vodafone, asegura que la falta de personal genera una «inflación salarial tremenda», lo que supone un «grave problema» para las empresas. A su juicio, la única forma de estabilizar el sector es ajustar los conocimientos que requiere la empresa del sector privado a la oferta formativa de forma ágil. «La educación es la mejor política económica de un país», destacó Orrantia, que tiene claro que la manera de cubrir las vacantes en el sector tecnológico es con educación: «Hay que abrir nuevas formaciones de FP (Formación Profesional) para que cualquier persona tenga oportunidad de acceder al conocimiento que luego demandamos las empresas; hay que quitar rigidez al modelo educativo», señala. En este sentido, considera que la universidad está «muy desconectada del mundo real» y apuesta por la FP para que se agilice el cambio de contenido curricular necesario para enfrentar los nuevos desafíos de personal que requieren las empresas.

LOS MEJOR PAGADOS: 75.000 euros es el salario medio de un arquitecto 'cloud' en empresas de Madrid, Barcelona o País Vasco. Es uno de los perfiles más demandados, junto al 'Data Architect' y 'Devops', según un informe de Adecco que revela que ambos están por encima de los 65.000 euros.

Esta falta de especialistas eleva los salarios hasta limitar a algunas compañías la contratación de la plantilla que necesita por los altos costes. Un estudio de Adecco revela que los puestos del sector tecnológico más esenciales tienen un salario anual medio de casi 40.000 euros al incorporarse al mercado. Por eso, Pol Soria, manager del sector IT de LHH Recruitment Solutions/Grupo Adecco, señala que la falta de trabajadores en el sector está provocando «una inflación salarial que se acentúa año tras año». A la enorme competencia entre las empresas por captar talento se une el aumento de los profesionales de este sector que trabajan en remoto para empresas extranjeras con salarios «ligeramente superiores» a los que se ofrecen en España, indica Adecco.

Costes a veces inasumibles

La última guía de soluciones de reclutamiento del mercado laboral 2022 para IT de Adecco analiza las once posiciones más demandadas del sector y sus salarios. Y el informe revela que el perfil mejor pagado en España es el 'Cloud Architect', con un sueldo medio de 75.000 euros anuales, seguido del 'Data Architect' (70.000 euros al año) y el 'Devops' (65.000 euros), que además es el más buscado actualmente porque se dedica a desarrollar aplicaciones más eficientes.

Estos altos sueldos supone que muchas empresas –sobre todo las de menor tamaño– no puedan asumir esos altos costes y no llegan a cubrir las vacantes ofrecidas. Cálculos de UGT revelan en su informe 'Digitalización de la empresa española' que seis de cada diez compañías dicen tener dificultades para contratar los perfiles necesarios por las altas expectativas de sueldo de los candidatos, y los empleadores hablan cada vez más de «burbuja salarial». «Dos de cada tres vacantes no satisfechas se explican por el simple hecho de que las empresas no quieren pagar el salario exigible», señala el estudio elaborado por José Varela, responsable de digitalización del sindicato.