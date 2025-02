Un salvavidas para combatir la inflación

Gerardo Cuerva - Presidente de Cepyme

«El momento actual requiere deuna moderación generalizada»

1 El momento actual requiere de una moderación generalizada. Necesitamos el esfuerzo de todos, consumidores, trabajadores y empresas, para no derivar en una espiral inflacionista que dañe más la economía. Pero no se puede aprovechar la coyuntura para dejar sin valor la negociación colectiva, el instrumento más realista para acordar los salarios. La negociación bipartita entre empresa y trabajador ha sido eficaz desde hace 45 años, ajustando los salarios a la realidad de cada sector, cada territorio y cada empresa. Cualquier decisión política que se encamine a homogeneizar salarios perjudicará a las empresas, sobre todo a las más pequeñas. 2 La escalada de precios está afectando de lleno a las empresas, que han visto cómo su coste energético y de suministros se ha disparado. La mayoría no puede repercutir los costes al precio final porque saldrían del mercado. Además muchas arrastran secuelas de la anterior crisis. Estamos viendo el paro de empresas y veremos más en las próximas semanas. Por eso, es esencial moderación, contemplar la realidad de cada sector y territorio y esto es lo que hace la negociación colectiva cuando hablamos de salarios.