Retrasos de más de una hora en los controles de Barajas por una huelga del personal de seguridad Las aerolíneas lamentan el «grave perjucio» que está ocasionando el paro, una situación «que contrasta con los tiempos de espera de 10 minutos que se registran habitualmente»

Edurne Martínez Madrid Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:50

Aglomeraciones y retrasos de hasta 90 minutos para atravesar los controles de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas. Este domingo los pasajeros están viviendo una situación en muchos casos inesperada después de que la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa esté ocasionando retenciones importantes en el mayor aeropuerto delpaís.

En un mensaje de Aena se pide disculpas por las molestias que pudieran ocurrir por el aumento de los tiempos de paso. Y fuentes del gestor aeroportuario indicaron a Europa Press que la afección por los filtros varía según la terminal y las horas de programación de vuelos, afirmando que en este momento, alrededor de las 13 horas los tiempos máximos son de 20 minutos.

Sin embargo, desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) explican a este periódico que la situación está llevando a tiempos de espera que alcanzan hasta los 90 minutos para atravesar los filtros de seguridad. ALA lamenta el «grave perjucio» que está ocasionando la huelga en los controles, una situación «que contrasta con los tiempos de espera de 10 minutos que se registran habitualmente».

«No es admisible que una situación como esta, que afecta a miles de pasajeros y a la operativa de las aerolíneas, se prolongue sin una solución inmediata. Instamos a Aena a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país», afirma Javier Gándara, presidente de ALA. «Confiamos en que la situación se resuelva lo antes posible para mitigar el impacto que está causando tanto a los pasajeros como a las aerolíneas».

Servicios mínimos

Por su parte, la compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada «ilegal y abusiva». Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de «paz social» derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial.

Asimismo, ha añadido que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 100% para la huelga, «una decisión de máxima relevancia que subraya la esencialidad de garantizar la seguridad y el control en una infraestructura crítica».