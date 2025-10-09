Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

Red Eléctrica (REE) ha puesto en alerta a todo el sector eléctrico tras enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) en el que pide «medidas urgentes» para solventar «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español «que pueden tener impacto en la seguridad del suministro». Unas declaraciones que este jueves -tras las informaciones publicadas por los medios de comunicación recogiendo este escrito- la empresa presidida por Beatriz Corredor minimiza en un comunicado en el que lanza un «mensaje de tranquilidad».

«Desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado», asegura la compañía en un comunicado en el que explican que recientemente han observado «variaciones de tensión que deben evitarse», pero que «no han supuesto riesgo de suministro por haber estado dentro de los límites admisibles».

Pese a que la CNMC eleva a consulta pública las medidas solicitadas por REE por la importancia del escrito, en la compañía indican que han actuado «como siempre» y que el operador del sistema propuso estas medidas en los últimos días al considerarlas «necesarias» para «reforzar la robustez del sistema eléctrico». En este sentido, explican que la finalidad de estas medidas concretas es «reducir» las dinámicas -sobretensiones- que han empezado a aparecer «por la evolución que el sistema está experimentando».

La CNMC detalló en su comunicado del miércoles que estas medidas están enfocadas en «mitigar» esas variaciones «bruscas de tensión observadas» y donde Red Eléctrica pone el ojo en las renovables. «El operador relaciona estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular, de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión», detalló Competencia.

Además, al enterarse de que Red Eléctrica está solicitando estas medidas, el sector renovable lamenta la falta de flexibilidad con la que está comunicando estas medidas «urgentes». La obligatoriedad de implementación de los cambios en las rampas de subida y bajada se comunicó el 1 de octubre para que fuera implementada el día 8. «Un cambio que, a todas luces, es insuficiente», defiende José María González Moya, director general de APPA Renovables., al tiempo que asegura que las modificaciones de los procedimientos de operación (3.1, 3.2, 7.2 y 7.4) que el operador comunicó a la CNMC el martes y que el órgano supervisor hizo público el jueves, no se había comunicado previamente al sector.