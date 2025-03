La prórroga de las subvenciones al transporte público costará otros 700 millones al Estado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevaba argumentando desde hacía meses que la gratuidad del transporte público debía modificarse a partir del 1 de ... enero para subvencionar los abonos a colectivos vulnerables y jóvenes. Sin embargo, el pacto al que llegaron este jueves el PSOE y Podemos en el marco de la votación de la ley de eficiencia judicial, obliga al Gobierno a prorrogar seis meses, hasta junio de 2025, las ayudas al transporte en vigor desde 2022.

El coste anual de las bonificaciones al transporte público es de 1.470 millones para la Administración General del Estado, a lo que se suman aportaciones por 420 millones de otras administraciones. Por tanto, prorrogar la medida seis meses supondrá un nuevo desembolso de unos 750 millones de euros para las arcas del Estado, lo que afectará directamente al déficit público.

Desde el ministerio de Transportes aseguran que a partir del 1 de julio entrará en vigor un «nuevo modelo» que se detallará en estos próximos meses y que también incluirá ayudas «muy importantes» para los usuarios del transporte público en España.

Pero por ahora, al menos hasta que termine junio, seguirá sin haber distinción entre colectivos. Los autobuses y metro urbanos y autonómico el descuento es del 50%, donde el Estado asume el 30% de la subvención y las administraciones regionales el resto con cargo a sus presupuestos. El mecanismo se mantendrá de esta misma forma, según las fuentes consultadas. Y en el caso de los trenes competencia del Estado (Renfe), también se prorrogaran los descuentos en Cercanías y Media Distancia seis meses más. Hasta ahora los viajeros frecuentes debían adquirir un título para cada cuatrimestre, abonar la fianza y realizar al menos 16 viajes en ese periodo. Queda por concretar si en estos seis meses el esquema será el mismo o el titulo que se dé a los usuarios servirá para todo el periodo.

Gobernar sin Presupuestos

La aprobación de los Presupuestos Generales de 2025 está en duda, pero el ministro de Transportes aseguró este viernes en una entrevista en Antena 3 que «se puede gobernar sin Presupuestos», aunque afirmó que a él «no le gusta». «La aprobación de Presupuestos no digo que no sea importante, sobre todo tiene un valor político innegable porque lanza un mensaje de estabilidad y continuidad, pero si descendemos al terreno no cambia mucho para las inversiones de mi ministerio», contestó el titular de Transportes.

Los abonos han favorecido el uso del transporte público, cuyo uso se ha incrementado un 21% desde que se aplicaron las rebajas, según un reciente estudio de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), con 8,4 millones de usuarios. El Instituto de la Movilidad también reflejó en un estudio reciente que el uso del transporte público se ha incrementado un 29% en dos años y que los viajeros frecuentes han pasado del 17% del total al 34% gracias a las ayudas.

Por ello, el informe indicaba que la retirada de las subvenciones tendría un impacto directo en la movilidad de los ciudadanos, ya que, según su estudio, un 40% del incremento del uso del transporte público ha llegado de conductores que en el momento que se acaben las ayudas se plantean volver al vehículo privado.