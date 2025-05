El precio de la bombona de butano en mayo de 2025: ¿Por qué sigue al alza?

Irene Toribio Lunes, 5 de mayo 2025, 18:48 Comenta Compartir

Hasta ahora, el precio de la bombona de butano no podía subir ni bajar más de un 5% por ley. Eso ofrecía algo de estabilidad y previsibilidad a los consumidores. Sin embargo, a partir de marzo de 2025, con la nueva normativa TED/211/2025, este límite ya no es tan estricto. Ahora, se permite que el precio suba más de ese porcentaje si es necesario para asegurar que haya suministro. Esto significa que, aunque no haya desabastecimiento, los precios podrían seguir aumentando en el futuro, lo cual podría impactar a muchos hogares.

Esta regulación ha tenido un impacto directo en el precio de la bombona de butano, haciendo que experimente un aumento significativo. En marzo de 2025, el precio subió un 6,19%, alcanzando los 17,67 euros, tal y como aparece reflejado en la última resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE), publicada el 18 de marzo. Este coste se mantendrá hasta el próximo 20 de mayo, cuando tendrá lugar la próxima revisión de tarifas.

Se trata del cuarto incremento consecutivo desde septiembre del año pasado. Un aumento que no solo refleja la aplicación de la nueva normativa, sino también factores externos como un ascenso en la cotización de las materias primas (+4,89%), y en el coste de comercialización (+14,27%).

¿Qué esperar de la próxima revisión?

El precio de la bombona de butano se revisa cada dos meses, considerando factores como la cotización internacional del butano y propano, los costes de transporte (fletes) y el tipo de cambio euro-dólar. Por tanto;

- Si los precios internacionales siguen en aumento, es probable que la bombona de butano también suba.

- Los precios del gas no solo dependen del coste de las materias primas, sino también de los gastos asociados al transporte y distribución. Por tanto, si estos se encarecen, podría continuar al alza.

Pese a todo, el gobierno podría intervenir si considera que es necesario frenar un aumento excesivo en los precios para evitar afectar demasiado a los consumidores.

Temas

BOE