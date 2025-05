El plus para premiar a las madres pensionistas, ¿en peligro de extinción?

Lucía Palacios Madrid Viernes, 16 de mayo 2025, 10:02 Comenta Compartir

'Claves económicas' es una newsletter para intentar entender qué pasa en el mundo económico y cómo nos afecta. La recibirás cada viernes si estás suscrito y, si te parece bien, puedes compartirla con tus amigos o recomendarla.

Newsletter

Confieso que en este momento desearía estar ya jubilada para poder cobrar ese complemento que concede el Gobierno a las mujeres que han tenido hijos como premio a su contribución a la sociedad y, sobre todo, para recompensarlas por el tiempo que han (hemos) dedicado a los niños en detrimento de nuestra carrera laboral. En realidad, desearía estar jubilada solo para agarrarme al «pájaro en mano», pues no soy de esas personas (cada vez conozco más pese que las estadísticas señalan que son muchos menos los que adelantan su jubilación) que están ansiosas por que llegue el momento de su retiro.

Yo, por suerte, disfruto trabajando y espero tener aún una larga y fructífera vida laboral. Pero sí tengo el temor –y casi la convicción– de que, cuando llegue la edad en la que pueda jubilarme (aún me quedan por delante como mínimo veinte años), no recibiré esa ayuda que se da en la actualidad por cada hijo. Y tengo tres. E incluso también soy consciente de que mi pensión no será tan generosa como las actuales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a poner en cuestión este plus que ideó el Gobierno de Mariano Rajoy como 'complemento por maternidad' para reducir la fuerte brecha de género que se da en las pensiones y que en la actualidad roza los 7.000 euros anuales. Así, desde enero de 2016 las mujeres que accedían a la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad veían incrementada la cuantía de su prestación un 5% si habían tenido dos hijos, un 10% si habían tenido tres y un 15% si contaban con cuatro o más vástagos, ya fueran biológicos o adoptados.

Pero los hombres protestaron, lo llevaron a los juzgados y ganaron. Bruselas ya a finales de 2019 dio la razón a esos padres que se quejaron por no poder beneficiarse de ese porcentaje adicional pese a que habían tenido dos o más hijos. Después de una serie de reclamaciones y sentencias a favor tras el tirón de orejas de Europa (sus dictámenes son de obligado cumplimiento), el Gobierno –de la mano del actual gobernador, José Luis Escrivá– diseño un nuevo complemento con el que abría la puerta a que los padres también lo cobraran, aunque se lo ponía mucho más difícil.

Así, desde febrero de 2021 entró en vigor un nuevo «complemento para la reducción de la brecha de género» que se concede de forma automática a las mujeres que hayan tenido uno o más hijos (la normativa anterior lo concedía a partir del segundo hijo), pero también pueden disfrutarlo los padres, aunque no conjuntamente, y para ello tendrán que solicitarlo expresamente y cumplir unos requisitos.

Exigencias discriminatorias

Y esto es lo que ayer el tribunal con sede en Luxemburgo volvió a dictaminar que es «discriminación directa por razón de sexo», puesto que los hombres siguen sin estar en igualdad de trato. Así, mientras a las mujeres con hijos se les otorga de forma directa sin ninguna condición más, a ellos se les exige, además de solicitarlo expresamente, demostrar que por tener un hijo su carrera laboral se ha visto perjudicada. Para ello, tienen que haber estado más de cuatro meses sin cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento o adopción y los tres años siguientes (para hijos nacidos o adoptados antes del 31 de diciembre de 1994), o que la suma de las bases de cotización de los dos años siguientes al nacimiento o adopción sean inferiores en más del 15% a la suma de los dos años anteriores (para hijos nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995). Y, en cualquier caso, cobrar una pensión inferior a la de la madre.

No es de recibo, dice Europa. Y si queremos ser un país en el que realmente se trate igual a los hombres y a las mujeres, hay que entenderlo. Al Gobierno, por tanto, le toca volver a meter mano en este complemento que nació con el objetivo de reducir la brecha de género y que no se trata de una ayuda por hijo. Hasta entonces (con la anterior sentencia se tardó más de un año en cambiarlo) se prevé una demanda de reclamaciones judiciales de padres solicitando este plus de entre 500 euros hasta 2.000 euros al año (si han tenido cuatro hijos o más) y es más que probable que los juzgados se tengan que pronunciar a su favor. Lo que no está claro es cómo resolverán: ¿Se le quitará el plus que ya se ha concedido a la madre? ¿Podrán compaginarlo los dos? Pues la norma española dice que solo uno de los dos progenitores podrá percibirlo.

Así las cosas, y visto que este complemento ya ha recibido tres sentencias en contra de Europa, la pregunta es: ¿Terminará el Gobierno por suprimirlo? Puesto que tal y como están las cuentas de la Seguridad Social, no parece viable que se pueda dar a los dos. Y tampoco era este el objetivo para el que nació. Entenderéis, por tanto, mi preocupación por que cuando me jubile no llegaré a recibir esos 1.500 euros al año extra a mi pensión por haber cuidado de mis tres hijos.

Temas

Claves económicas