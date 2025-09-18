HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas en un parque de Barcelona. EP

Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

Los pensionistas reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema, ampliando la brecha generacional también en el acceso a la vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:16

La brecha económica entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad se dispara. Mientras que el ingreso real de los trabajadores de entre ... 18 y 29 años cayó un 3% entre 2008 y 2024, la de los mayores de 65 subió un 18%. Es más, los nuevos pensionistas ya cobran más que los menores de 35 años, con una media de 1.760 euros frente a los 1.670 que ingresa la que es la economía productiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  2. 2 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  3. 3 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  4. 4

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  5. 5

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  6. 6 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  7. 7 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  8. 8

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  9. 9 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  10. 10 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años