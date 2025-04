Los empresarios cargan contra la «derrama» con más impuestos de Escrivá Piden no «lastrar la recuperación» con una mayor presión tributaria, mientras los sindicatos consideran la medida «positiva» e «interesante»

Como era de prever, la propuesta de una subida de cotizaciones para hacer frente al mayor gasto en pensiones ha provocado reacciones contrarias tanto en el seno del diálogo social como en el arco parlamentario. Así, mientras los empresarios cargaron contra una nueva subida de impuestos, al igual que partidos como PP, Vox y Ciudadanos, los sindicatos se mostraron satisfechos porque el ministro Escrivá se haya plegado a sus exigencias de que sea un mecanismo que se base en ingresos extra y no en recortes, aunque manifestaron su cautela ante ciertas «incertidumbres» que deja un planteamiento aún sin concretar.

Desde las patronales CEOE y Cepyme enviaron este miércoles sendos comunicados en los que pidieron «evitar medidas tendentes a incrementar la presión de la tributación empresarial», así como «prudencia» a la hora de implementar «medidas que lastren la recuperación y la competitividad de las empresas». En este sentido, el presidente de la patronal,Antonio Garamendi, resaltó que esto supone «de momento más impuestos» y cargó una vez más contra la forma de negociar del departamento de Escrivá, que puso un documento encima de la mesa a menos de dos semanas para que se cumpla el plazo, el próximo 15 de noviembre, para llegar a un consenso. «Para llegar a un acuerdo no me pueden dar un papel de hoja y media y pretender que digamos que sí en una semana y no saber todo el recorrido», denunció. En todo caso, fue muy comedido en sus palabras e incluso llegó a afirmar que la propuesta «está bien, pero son más impuestos de los que ya están», mientras recordó que las empresas españolas pagan un 30% más en cotizaciones que las del resto de Europa. A su vez, lanzó una reflexión al aire: «¿Se queda ahí o va a haber más medidas posteriores?».

Más combativo se mostró el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, quien tachó esta medida de «incoherente» y la comparó con «una derrama» como las que hay en una comunidad cuando en un bloque hay goteras. «Si para pagar las pensiones del llamado 'baby boom' la única solución es subir las cotizaciones, no creo que hubiéramos necesitado tantas reuniones», denunció Amor en una entrevista en Telecinco. El también vicepresidente de CEOE y presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, calificó de «disparate» esta subida de 0,5 puntos y pidió al Gobierno «responsabilidad».

Por el contrario, desde UGT calificaron la propuesta de «positiva» y desde CCOO la ven «interesante». No obstante, el líder de CCOO, Unai Sordo, Sordo reconoció que le despierta algunas «incertidumbres» y contiene «algún esquema» que no comparte y «que no ve». De igual forma, partidos como Unidas Podemos, Bildu o el PNV mostraron su disposición a poder apoyar esta medida aunque con condiciones.

