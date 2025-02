La CEOE carga con dureza por la subida de las cotizaciones máximas

Subida de sueldos

Los sindicatos CC OO y UGT protagonizaron este viernes concentraciones por toda España frente a las sedes de la patronal para reclamar que los empresarios dejen de desbloquear la negociación colectiva y asuman la necesidad de que hay que subir los salarios en plena escalada de precios. En el caso de Madrid, los líderes de ambos sindicatos acudieron al acto frente a la Confederación Española de Organizaciones de Empresariales (CEOE) para advertir a la organización de un «escenario de conflictividad» en 2023 si no vuelven a sentarse en la mesa de diálogo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), congelada desde principios de mayo.

«Si no hay subida de salarios, no podemos decir que el trabajo sea decente», afirmó durante su turno de palabra el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Recordó que el dato adelantado de septiembre sitúa el IPC en el 9% mientras que los salarios se han incrementado, de media, un 2,9%, por lo que no se puede hablar de unos sueldos «decentes» para la situación económica. «Delante de la sede de la patronal, queremos reiterar que o hay negociación o hay conflicto; o hay salarios o hay conflicto», advirtió este líder sindical.

Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, también pronosticó un «escenario de conflictividad laboral» en 2023 ante la posición de la CEOE sobre las negociaciones salariales. Considera que los empresarios quieren salir de esta crisis «por la puerta en la que han salido siempre», con un «empobrecimiento generalizado de las mayorías sociales» y haciendo «que sean los trabajadores los que paguen con sus salarios y, quizás, con sus puestos de trabajo».

Este responsable sindical estima que la patronal ya ha puesto «casi todas sus cartas encima de la mesa» y todas muestran «una falta de corresponsabilidad con la marcha del país». «Quieren mantener intactos sus beneficios, sus excedentes, sus patrimonios, sus dividendos... a costa de mantener a 17 millones de personas con una disminución de sus salarios reales. No nos vamos a resignar a ese escenario por justicia y por igualdad, pero también por eficacia económica», subrayó Sordo.

Las negociaciones del AENC se rompieron en mayo por la negativa de la CEOE a aceptar las cláusulas de revisión salarial que exigían los sindicatos. En estos cinco meses que han pasado desde entonces, CC OO y UGT mantienen esa condición y, además, han subido la horquilla de negociación salarial al entorno del 4,5%. La clave será el compromiso de recuperar el terreno perdido en poder adquisitivo entre los dos próximos años.