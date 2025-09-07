HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor llena el depósito de su coche. R. C.

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

Se trata del séptimo alza desde abril con el objetivo de recuperar cuota de mercado ante las presiones de Trump aunque sea a costa de precios más bajos

C. P. S.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:00

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
  4. 4 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  5. 5

    Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses
  6. 6 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  7. 7 Lluvia el domingo: consulta aquí la previsión del tiempo para el puente por el Día de Extremadura
  8. 8

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  9. 9 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  10. 10

    Alberto Ginés conquista la Copa del Mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo