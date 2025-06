Hacienda puede multarte si compartes una cuenta bancaria con tus hijos: así puedes evitarlo

Judit Molina Sábado, 14 de junio 2025, 15:57 Comenta Compartir

Cada vez son más frecuentes los casos en los que padres e hijos comparten cuentas bancarias como medida para facilitar la gestión del dinero familiar. Ya sea por comodidad, para asumir gastos comunes o simplemente como una forma de ayudar a los hijos en su día a día, esta práctica es habitual en muchos hogares españoles. No obstante, lo que muchos desconocen es que esta fórmula puede tener consecuencias fiscales importantes si no se realiza con el debido control y transparencia ante la Agencia Tributaria.

Uno de los principales riesgos fiscales de compartir una cuenta bancaria entre familiares, especialmente entre padres e hijos, es la posibilidad de que Hacienda detecte lo que considera una donación encubierta. Esto ocurre cuando uno de los titulares de la cuenta, por ejemplo, la madre, ingresa dinero en la cuenta y el otro titular, el hijo, dispone de esos fondos sin haber contribuido previamente y sin declarar la operación como una donación.

Según la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987) y la Ley General Tributaria, cualquier transferencia de dinero entre particulares sin contraprestación económica debe tributar como una donación. Si esta no se declara ni se liquida el correspondiente impuesto, se considera una infracción tributaria que puede acarrear sanciones económicas severas.

¿Qué consecuencias puede tener?

Cuando la Agencia Tributaria detecta una posible donación no declarada, puede exigir el abono del impuesto correspondiente junto con intereses de demora, además de imponer una multa que oscila entre el 50% y el 150% de la cantidad no ingresada. Por ejemplo, si un padre transfiere 20.000 euros a una cuenta conjunta con su hijo y este utiliza ese dinero sin declarar la donación, Hacienda podría reclamar hasta 30.000 euros sumando impuestos, recargos e intereses.

Este tipo de situaciones se consideran una infracción grave, ya que la titularidad compartida de una cuenta bancaria no implica automáticamente una copropiedad del dinero que contiene. Es decir, figurar como cotitular no otorga derecho a disponer libremente del dinero si no se ha aportado al saldo común.

¿Cómo evitar problemas con Hacienda?

Para evitar sanciones, es fundamental declarar correctamente cualquier movimiento de fondos entre titulares de cuentas conjuntas. En caso de tratarse de una donación real, debe presentarse el modelo 651 ante la comunidad autónoma correspondiente, tributando según los porcentajes establecidos en cada región.