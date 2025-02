Tesla se dispara un 12% en Wall Street tras anunciar que lanzará coches más baratos

El mercado se queda con las pocas noticias buenas que han llegado con los resultados de Tesla. A pesar de sufrir caída en sus beneficios, ingresos y unidades vendidas, los títulos del gigante comandado por Elon Musk se disparan un 12% en Wall Street hasta ... los 165,2 dólares. ¿El motivo? El plan de la compañía para lanzar modelos a precios más asequibles antes de 2025, como fórmula para atraer a un mayor número de compradores.

«Cabe señalar que, cuando las expectativas son bajas, a veces basta con que haya menos malas noticias para que se inicie una recuperación», indican los analistas de eToro. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en el mercado, que anoche vivió una floja presentación de resultados, con una caída del 55% en el beneficio, precisamente, derivada de la caída de ingresos por la venta de coches. En total, los ingresos se redujeron un 9% hasta los 21.301 millones de dólares (19.931,1 millones de euros).

Desde que alcanzó su máximo histórico en el verano de 2023, Tesla ha caído un 50% y casi un 40% en lo que va de año. Así que el rebote experimentado puede suponer un respiro para la compañía, a pesar de que sus cuentas «reflejan que el contexto es realmente complicado para los fabricantes de eléctricos puros», tal y como indican los analistas de Bankinter.

«Los subsidios a la compra se reducen en Europa y EE UU, la guerra de precios en China no cede y la red de cargadores no mejora; con lo que la demanda afloja y no se perciben catalizadores a corto plazo para revertir esta tendencia», añaden.

Pese a ese escenario, el lanzamiento de modelos más asequibles ha sido bien acogido por los inversores. «Esperamos que sea más bien a principios de 2025, si no es a finales de este año», indicó Elon Musk durante un encuentro con analistas. «Esto nos ayudaría a utilizar plenamente nuestra capacidad máxima actual prevista de cerca de tres millones de vehículos, lo que permitiría un crecimiento de más del 50% respecto a la producción de 2023 antes de invertir en nuevas líneas de fabricación», añaden desde la compañía.