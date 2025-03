Seis cotizadas españolas no tienen ni una sola mujer en sus consejos

Las empresas cotizadas en la Bolsa española han dado un enorme salto en los últimos años para avanzar en la paridad de género en sus ... consejos de administración. Sin embargo, aún queda un reducto de compañías que se niegan a adaptar sus cúpulas no solo a las exigencias regulatorias, sino también a un cambio de cultura empresarial que en los últimos años «ha demostrado ser efectivo».

En concreto, hay un total de seis empresas -ninguna del Ibex-35- que no tienen ni una sola mujer dentro de sus consejos de administración. Se trata de Berkeley, Borges, Nextil, Pescanova, Nyesa y Urbas, que solo cuentan con hombres en sus consejos.

Por otro lado, Talgo, Montebalito, Naturhouse, Health y Neinor Homes, se mantienen, igual que en 2022, en la lista de empresas que solo cuentan con una mujer en sus consejos de administración, a la que se añaden 2 cotizadas más. Por un lado, DESA, que tenía 2 mujeres el año anterior. Y, por otro, Amper, que reduce de 10 a 8 el número total de consejeros.

«No me cabe duda que la transposición de la normativa europea obligará a estas empresas a cambiar la situación; saldrán más sonrojadas que antes, pero si lo hacen solo por el temor a sanciones, no habrán cambiado su estructura a una cultura que vale la pena», explicó la profesora del IESE Nuria Chinchilla durante la presentación del XII Informe de Mujeres en los Consejos del Ibex-35 elaborado por Atrevia y el IESE.

La buena noticia es que estas compañías son la excepción del mercado, con cada vez un mayor número de empresas asumiendo la recomendación para alcanzar el 40% de representación femenina en los consejos de administración. En concreto, el número de mujeres en los consejos de administración del selectivo ha pasado de 163 a 176, lo que supone un aumento del 37,47% al 39,82% en solo un año. Es más, solo faltaría una mujer más para alcanzar el ansiado 40%.

En todo caso, hay cotizadas que se han esforzado más que otras para este fin. En concreto, 21 empresas del selectivo alcanzan ya el requisito del 40%, tres más que el año pasado. De ellas, cinco tienen un 50% de representación femenina: Inditex, Aena, Cellnex, Redeia, Logista, a las que se suman Libertas 7, Línea Directa y Realia en el Mercado Continuo.

Poder ejecutivo

Los avances son, sin duda, notables. Sobre todo si se comparan con años anteriores. En 2015, solo un 15% de los consejos alcanzaba la paridad. Y en 2002, cuando se empezó a elaborar este estudio, la cifra apenas superaba el 2%.

En todo caso, todo lo que se ha conseguido en los consejos de administración no ha tenido un reflejo similar en la alta dirección y la presidencia de las cotizadas, que en muchas ocasiones concentrar el verdadero poder ejecutivo y las tomas de decisiones. En total la presencia femenina en los comités ejecutivos de dirección apenas supera el 22%. Es más que el 17% del año anterior, pero sigue a años luz de la barrera del 40%.

Hoy por hoy, solo cuatro mujeres presiden una empresa del Ibex-35: Ana Botín (Banco Santander), Beatriz Corrdedor (Redeia), Marta Ortega (Inditex) y Anna Bouverot (Cellnex). De ellas, solo Botín si es ejecutiva. Como consejea delegada solo está María Dolores Dancausa en Bankinter, que este año pasará a ocupar la presidencia no ejecutiva del banco.

«El problema es que estar en comités ejecutivos implica no tener vida personal y, hasta que no cambiemos la idea de que el peso de la familia recae sobre la mujer y hagamos una sociedad más justa e igualitaria este tipo de barreras no van a desaparecer», indican los expertos.

Aseguran, no obstante que las empresas se encuentran inmersas «en una guerra de talento» y, más allá de los factores externos y de la regulación, «se nota que hay más mujeres preparadas para dirigir y en puestos directivos; y todo el mundo se da cuenta de que eso funciona».