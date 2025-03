Meloni suaviza el impuesto a la banca tras el desplome en Bolsa del sector Los mercados recuperan algo del terreno perdido tras conocerse que el gravamen no superará el 0,1% del valor de los activos de las entidades

Clara Alba Madrid Miércoles, 9 de agosto 2023, 11:28 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

Rectificación sin paliativos del Gobierno italiano en sus planes de imponer un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de la banca. El Ejecutivo liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni se ha visto obligado a dar marcha atrás en su plan tras el terremoto bursátil que la decisión causó el martes en las entidades cotizadas.

Más que la medida en sí, lo que no gustó nada a los inversores fue la incertidumbre regulatoria que genera una medida tomada sin previo aviso. Los bancos locales vieron evaporarse casi 10.000 millones de euros de su valor en Bolsa en apenas unas horas. Así que a Meloni no le ha quedado más remedio que modificar la propuesta y, finalmente, el impuesto no podrá superar el 0,1% de los activos de las entidades. Según indicó el Ministerio de Finanzas en la noche del martes, esto garantizará que los bancos «no tengan un impacto significativo como consecuencia de la norma».

Incertidumbre regulatoria

Pese a todo, las dudas siguen presentes en el mercado. «Esta tasa, al igual que la implementada ya en España, fomenta la inseguridad jurídica en el sector y recordamos que las entidades españolas, a pesar de haberla abonado, la han recurrido a los tribunales», explica Íñigo Isardo, director de gestión de cuentas minoristas de Link Securities.

Además, aún se desconocen importantes detalles como si habrá excepciones a la norma para los bancos que sí han trasladado la subida de los tipos de interés a la remuneración de los depósitos. El Ministerio de Finanzas, comandado por el vicepresidente Matteo Salvini, argumentó que este es uno de los motivos de la nueva imposición. Y eso que según datos actualizados del Banco Central Europeo (BCE), Italia es el tercer país que mejor remunera a los particulares. En concreto, los bancos pagan una media del 3,4% por los depósitos a un año, solo por detrás del 3,6% de Estonia y del 3,5% de Francia.

Muy por debajo se encuentran países como España, con una remuneración media a las familias del 2,22%. Eso sí, las entidades del país han dado un salto notable respecto a las cifras que la estadística registraba en mayo, y que se situaba en el 1,64%. Pese a todo, la brecha con la media de la zona euro, donde el interés medio es del 2,7%, aún es notable.

Más allá de castigar a las entidades que no mejoren sus depósitos, la medida anunciada por el Gobierno itailiano también tiene un ambicioso objetivo recaudatorio para financiar nuevas ayudas para los hipotecados afectados por el repunte del euríbor. Los medios locales apuntan a que el volumen se movería en un rango de entre 2.000 y 2.500 millones de euros.

Reacción del mercado

De momento, lo que sí ha conseguido el Gobierno italiano es apaciguar a los mercados, aunque aún queda camino por recorrer para recuperar todo lo perdido el martes. La Bolsa italiana recuperó al cierre un 1,3%, frente al 2% que se dejó en la sesión anterior. Entidades como Fineco Bank o Banco BPM rebotaron un 7% y un 5,5%, respectivamente, tras caer en torno a un 10% el martes.

Las subidas se extendieron al resto del sector en Europa. En España los avances fueron más moderados, con BBVA y Sabadell liderando al sector con subidas de más del 1%. CaixaBank ganó un 0,94%, mientras que Santander -el más castigado de la jornada anterior- limitó su subida al 0,75%. El rebote, aunque ligero, permitió al Ibex-35 avanzar otro 0,57% al cierre hasta los 9.354 puntos.