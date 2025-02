Dónde invertir en 2023 para vencer la resaca inflacionista

La vivienda pierde atractivo como alternativa de inversión

Temor a la desaceleración económica, más alternativas de inversión para el ahorro conservador, límite al precio de los alquileres o el fin de las subidas de precios. El mercado residencial español ha sorteado este año el miedo a los retos que se avecinan con récord en operaciones de compraventa. Sin embargo, el panorama empieza a cambiar y la vivienda como inversión pierde, a juicio de los expertos, su atractivo. «Estamos entrando en fase de ajuste y tenemos una estimación de caída de precios del 2%para el año que viene», indican los analistas de Bankinter. A esto se suma que la vivienda suele utilizarse como un activo para compensar otros riesgos asumidos en cartera como la inversión en Bolsa, por ejemplo. Pero,con la renta fija de nuevo en el radar de los gestores, los inversores exigirán ahora mayores rentabilidades a esta clase de activo para apostar por él.

Del mismo modo, señalan que la vivienda también ha perdido propiedades como protección frente a la inflación. Según indican, «el elemento transmisor que permite aplicar la inflación al precio de los alquileres es el crecimiento económico, pero este año se da prácticamente por descontada una recesión y, si esto ocurre, es de esperar que la demanda caiga y, por tanto, la capacidad para trasladar el IPC al precio de los alquileres será muy limitada».

Ante este escenario, lo más probable es que las valoraciones del inmobiliario caigan en los próximos trimestres. Un ajuste que, no obstante, no debe alarmar a los inversores. No se trata de un desplome similar al vivido en 2007. Ni mucho menos. Los precios actuales son todavía un 11%inferiores a los registrados aquel año, según datos de Idealista, mientras que la renta bruta disponible de los hogares ha mejorado un 15% desde entonces.

Más allá de la vivienda, los analistas sí prevén mejores retornos en otro tipo de activos inmobiliarios. Gusta, y mucho, la inversión en centros logísticos y también en centros de datos y de salud. En este último segmento destaca de forma especial el potencial de las residencias de la tercera edad y los hospitales.