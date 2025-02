Malestar en los transportistas por el alza de los carburantes

R. C.

El incremento exponencial del combustible está haciendo estragos en los presupuestos de los transportistas, que ven cómo el coste del diésel se ha incrementado en las últimas semanas. Sus propios cálculos estiman que ahora les cuesta llenar el deposito unos 300 euros más que hace dos semanas. Para una flota de cuatro vehículos, la media nacional, este incremento supone 1.196 euros más. Y asumen que los precios seguirán subiendo en los próximos días.

Ante esta situación, una asociación empresarial minoritaria (la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte) ha convocado un paro nacional para el proximo lunes día 14, si bien ninguna de la patronales con mayor representación del sector se ha sumado a la convocatoria, al mismo tiempo que los asalariados no podrán sumarse al no ser una huelga de sindicatos. Por ello, el sector no prevé una alta repercusión.

En cualquier caso, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, apuntó este viernes que el Gobierno se reunirá con los transportistas «en las próximas semanas» ante la situación que vive el sector. Raquel Sánchez, quien no ha querido especificar cuándo se llevará a cabo dicho encuentro, ha asegurado que el Ejecutivo está en contacto «siempre» con el sector, tanto del transporte de mercancías como de viajeros.

Por su parte, CC OO ha insistido en la necesidad «urgente» de abrir una mesa social que aborde todos los problemas del sector del transporte de mercancías por carretera, ahora agravados por el encarecimiento de los carburantes. El sindicato cree que el problema no se puede solucionar con actuaciones aisladas de las patronales del transporte o los colectivos de autónomos, sino con todos los agentes sociales.

