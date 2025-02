El Gobierno, abierto a limitar el precio de los carburantes y a reunirse con los huelguistas Los piquetes tachan de «migajas» los 500 millones acordados con Transportes, quien incide en que bajar impuestos no beneficiaría a los transportistas

El Gobierno mueve ficha para intentar que el conflicto con los transportistas no termine por bloquear el país. Pese a prometer ayudas directas por valor de 500 millones para el sector, los huelguistas no solo siguen en sus trece, sino que a ellos se han sumado nuevas asociaciones. Por ello el ministro de Agricultura, Luis Planas, abogó este martes por «tender puentes» abriendo por primera vez la puerta a reunirse con los piquetes, algo que hasta ahora estaba descartado por la ministra de Transportes al considerar que eran un grupo minoritario de «ultras». El paso hacia delante se demuestra también en que Raquel Sánchez se abre a tomar «medidas que limiten la subida de precios» –fijando un posible tope– para que la entrega de los 500 millones no acabe siendo «ineficaz».

El problema ha sido la falta de concreción del Gobierno. Tras una reunión de seis horas el lunes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el Ejecutivo acordó la entrega de 500 millones a los transportistas para aliviar el encarecimiento de los carburantes, pero no detalló cómo llegarán a los camioneros, a la espera de las eventuales decisiones del Consejo Europeo que empieza mañana para intentar aligerar los costes energéticos. El Gobierno emplazó a sus interlocutores a una nueva cita este viernes. Esto tensó aún más los ánimos de varias organizaciones del CNTC.

Es el caso de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte), que representa a más de 50.000 camiones, y que anoche anunció que se unirían desde este martes a los paros por la falta de concreción en las ayudas prometidas y ser «insuficientes» en la actual situación de costes. Su presidente, Julio Villaescusa, explicó a este periódico que sus afiliados ahora están en su derecho de estar parados, aunque no presionarán a los que quieran trabajar.

Tres de cada cinco camioneros

«Hasta que no sepamos concretamente las medidas para paliar el coste del combustible no podemos dejar de protestar», asegura. Según sus cálculos, a los pequeños transportistas se les ha encarecido en 2.000 euros el coste del combustible desde que comenzó la crisis de Ucrania. Las otras dos organizaciones sectoriales que han decidido secundar los paros son Fetransa (Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías) y Feintra (Federación Independiente de Transportistas), que cuenta con casi 3.000 asociados. En total, un 60% de los transportistas está secundando el paro en estos momentos.

Los convocantes de la huelga, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, no acepta estas ayudas para poner fin a los paros porque se han acordado con un comité que no reconocen como representativo. «Esos 500 millones se los van a repartir entre los cuatro grandes como han hecho siempre, a nosotros ese dinero no nos aporta ninguna solución, en todo caso alguna migaja que se les caiga a los de arriba», denuncia Manuel Hernández, presidente de la Plataforma. Fuentes del sector confirman que en España trabajan unos 360.000 camiones pertenecientes a unas 104.000 empresas, en su mayoría micropymes o autónomos. Por tanto, los 500 millones de euros supondría poco más de 1.300 euros por camión.

Los huelguistas siguen exigiendo una reunión con el Ministerio de Transportes para exponer sus reivindicaciones, pero reconoce que por ahora la ministra sigue sin llamarles. «Esta situación durará lo que ellos decidan porque no tenemos prisa. Perdemos menos parados que trabajando», aseguró Hernández.

«Tender puentes»

Las palabras de la ministra la semana pasada acusando a este grupo de «ultras» no hizo más que tensar la cuerda. Por ello, el ministro de Agricultura, Luis Planas, tuvo un tono más conciliador este martes y en una entrevista en la radio aseguró que «o intentamos tender puentes o la situación va a ser muy complicada». Queda por ver si estas palabras suponen cierta rectificación del Ejecutivo y se produce la reunión tan ansiada por los convocantes de los paros, pero también por los socios de Gobierno. Desde Esquerra, EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís presionan asegurando que las reclamaciones de este sector son «muy razonables», como garantizar un pago a 30 días, inspecciones laborales, precios que garanticen cubrir costes o la jubilación a los 60 años.

Pero lo más urgente para ellos es aminorar el precio de los carburantes. Sin embargo, la ministra Sánchez insistió en que bajar sus impuestos no sería eficaz ni beneficiaría al sector. «El IVA en el caso de los transportistas no tiene ningún impacto», explicó, porque al ser profesionales pueden deducírselo. Y en cuanto al Impuesto sobre Hidrocarburos, afirmó que España tiene el tipo más reducido de la UE y no es posible tocarlo a no ser que el Consejo Europeo se lo permita en la reunión de mañana jueves. Por ello, pidió un «voto de confianza» a los transportistas para solventar la situación.

La presión llega también por el lado de agricultores, ganaderos y pescadores. Estos últimos decidieron amarrar la flota en señal de protesta el pasado lunes y, como mínimo, estarán así hasta el miércoles, cuando se reúnan con el Gobierno para exigir una solución que abarate de forma urgente la factura que pagan por el combustible, que se ha multiplicado por tres en solo un año.

Por ello, el Comité de Transportistas quedó a la espera de que el próximo viernes el Gobierno les concrete las medidas más allá del anuncio de los 500 millones de euros en una nueva reunión con el Ministerio de Transportes, pero destacan la «urgencia» de las medidas. Pero constató «la urgencia» que precisan las medidas ante la gravedad del contexto. Un contexto, avisan ya, que puede desembocar en la paralización del país por el desabastecimiento..

100.000 empleos en juego

Y es que el paro está teniendo ya un gran impacto en toda la cadena alimentaria -sector primario, industria, transporte y distribución-, provocando graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo, según los cálculos de las organizaciones del gran consumo. Este problema en la cadena unido al miedo al desabastecimiento está provocando huecos en los lineales de los supermercados. El consumo ha aumentado un 23%, según datos de NielsenIQ, destacando las ventas de aceites (290%), conservas (45%) y leche (35%).

Asimismo, las asociaciones que componen el departamento de viajeros del propio Comité de Transportes anunciaron una manifestación para el próximo domingo en Madrid, donde se darán cita taxis, vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de toda España ante el «preocupante» aumento de precios, que les supone «serios problemas para mantener la actividad».

Otras asociaciones pertenecientes al CNTC como ATFRIE, la Asociación de Transporte a Baja Temperatura, encargados de transportar alimentos perecederos como frutas, verduras, carnes o derivados de los lácteos, explicaron que aunque no están satisfechos plenamente con lo que ofreció el Gobierno por la falta de concreción, no secundan el paro y menos con los métodos que se están utilizando. «No es el momento de parar, los huelguistas están recamando medidas estructurales y eso no se puede decidir en dos días», aseguran desde la organización, y denuncian que se están poniendo las cosas «muy difíciles» para sus trabajadores, a los que además de dañar los vehículos se les está agrediendo.

Y por si la situación ya no fuera complicada, las asociaciones del transporte de viajeros anunciaron también este martes una manifestación para el próximo domingo en Madrid, donde se darán cita taxis, vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de toda España ante el «preocupante» aumento de precios.