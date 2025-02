El Gobierno dará 500 millones al transporte pero la huelga se agrava Fenadismer y otras organizaciones se suman este martes al paro por considerar insuficientes las ayudas directas y no bajarse el IVA

Edurne Martínez Madrid Lunes, 21 de marzo 2022, 08:57 | Actualizado 23:32h. Comenta Compartir

500 millones sobre la mesa. Es la baza con la que el Gobierno quiere desbloquear el problema del paro de los transportistas y que la cadena de distribución de alimentos vuelva a operar con normalidad. Dicha suma les llegaría directamente vía bonificaciones para reducir el precio del gasóleo profesional, dijo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras una larga reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Y aunque señaló que es una medida que hay que terminar de concretar, por el momento se descartan bajadas de impuestos porque Hacienda considera que España ya cuenta con una fiscalidad baja en el transporte profesional. Este viernes tendrá lugar otra reunión de dicha patronal del transporte con el ministerio, una vez haya tenido lugar el Consejo Europeo y se pueda concretar el importe exacto. Estos incentivos se asumirían por el Estado y las comercializadoras a partir del 1 de abril. Según el jefe del Ejecutivo, «es una medida eficaz que tendrá un impacto directo».

LA CIFRA: 23% fue el incremento de las ventas en los supermercados la semana pasada respecto al año anterior. Crece la compra de aceite (+290%) y de leche (+35%).

Pero los convocantes de la huelga no dan marcha atrás. Al contrario, el lunes por la noche sumaron nuevos apoyos. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera no acepta estas ayudas para poner fin a los paros porque se han acordado con un comité que no reconocen como representativo. Exige una reunión con el ministerio para exponer sus reivindicaciones lo que rechaza el Gobierno.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer) –que representa a más de 50.000 vehículos– y otras organizaciones sectoriales como Fetransa y Feintra se unirán este martes a los paros. Aducen la falta de concreción en las ayudas prometidas –que ven «insuficientes en la actual situación» de costes– y que no haya un «compromiso más claro y detallado» a estas alturas.

Ese paquete de ayudas estará incluido en el plan nacional que prepara el Ejecutivo como respuesta a la guerra de Ucrania. Incluye la devolución mensual del combustible profesional en vez de trimestral, garantizar los suministros, asegurar la estabilidad de las empresas del sector e impulsar la eficiencia energética.

Fuentes del CNTC apuntan que ahora toca «remangarse y ponerse a trabajar» para revitalizar un sector «imprescindible» de la economía, que mueve el 97% de las mercancías en España. Junto a ello, pidieron disculpas a los autónomos y empresas de otras áreas de actividad que se han visto perjudicados por el paro. Y aunque reconocieron que se podría exigir mucho más al Gobierno, se mostraron satisfechos porque las medidas se aplicarán el 1 de abril, misma fecha que en Francia.

Todo con el objetivo –por ahora frustrado– de solventar una crisis que comenzó con una huelga convocada por una plataforma minoritaria, que representa menos del 10% de los profesionales, pero que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno. Los piquetes en zonas estratégicas han provocado que industrias como la láctea hayan parado su producción, lo que complica el abastecimiento.

Una reunión tensa

La reunión de este lunes entre el CNTC –del que forman parte las asociaciones que se van a unir a la huelga– y el Ministerio de Transportes duró más de seis horas y fue tensa. A la cita se sumaron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a quien el presidente Sánchez ha colocado al frente de las negociaciones.

El miedo al desabastecimiento ha disparado las ventas en supermercados un 23% respecto a hace un año. Ello ha dejado «muchos huecos en los lineales», sobre todo en aceites, conservas y leche, señala la consultora Nielsen.