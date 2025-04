El presidente de Philip Morris Spain, Daniel Cuevas, anunció a finales de marzo, en una jornada multitudinaria celebrada en el hotel Valles de Gredos, la ... certificación de la hoja de tabaco de Extremadura para su uso en tabaco calentado.

–¿Cómo se ha llegado a ello?

–Ha conllevado un proceso exhaustivo, que es un paso más en la apuesta de la compañía por el cultivo en la región, en la que Philip Morris compra tabaco de manera ininterrumpida desde 1992. En paralelo hemos impulsado programas de buenas prácticas agrícolas orientadas a la mejora de la calidad y productividad del tabaco, así como la apuesta por el desarrollo y la formación.

–¿Qué supone para Extremadura esta certificación?

–Gracias a ella, España se coloca a la cabeza de Europa al ser de los primeros países productores, junto a Italia, en conseguir esta certificación que busca la sostenibilidad del cultivo. Si logramos que la expansión de estas alternativas sin humo evolucione en España al ritmo que ya lo está haciendo en países cercanos, como Portugal, Italia o Grecia, nos permitiría garantizar no solamente seguir comprando hoja de tabaco en Extremadura, sino incluso incrementar nuestros volúmenes de compra y valorar posibles nuevas inversiones.

–¿De qué cree que va a depender esa evolución?

–En gran medida de que exista una regulación que tenga en cuenta la evidencia científica que respalde estos nuevos productos sin combustión, porque, como sector, es esencial ofrecer a los fumadores adultos productos menos dañinos. Es fundamental que la transformación que se está impulsando hacia productos mejores sea entendida como algo positivo, tal y como pasa con otros sectores. Nos jugamos mucho ante los crecientes desafíos regulatorios tanto en Europa como en España y, por ello, es clave, más que nunca, que estemos unidos como sector y apostemos por la innovación. Ahí tenemos que agradecer a la Junta de Extremadura que en la última década haya hecho una apuesta decidida por este cultivo, y eso ha permitido que esté a la cabeza de Europa. Para los grandes retos que tenemos por delante es fundamental que siga habiendo este apoyo tan fuerte, porque el tabaco extremeño tiene mucho futuro.

–¿Qué es exactamente el tabaco calentado y qué usos tiene o tendrá en el futuro?

–Básicamente que se calienta mediante un dispositivo electrónico a una temperatura controlada, diferenciándose así de los cigarrillos tradicionales que queman el tabaco. Al no haber combustión, los productos de tabaco calentado no generan humo, que es lo realmente dañino y, aunque no estén exentos de riesgos, esto los convierte en una mejor opción que seguir fumando.

En Philip Morris creemos que el futuro del cultivo de tabaco pasa necesariamente por el futuro del tabaco calentado y de los productos sin humo. Y nuestra apuesta es firme. Desde 2008, hemos invertido más de 14.000 millones de dólares en investigación científica para el desarrollo de estas alternativas y seguimos impulsando esta transformación sin precedentes. Años atrás, algunos no creían que nuestra apuesta fuese decidida, pero hoy nuestros productos libres de humo representan ya el 42% de nuestros ingresos netos y esperamos llegar al 66% en 2030.

–En este contexto, ¿qué papel juega Cetarsa?

–Los cultivadores de tabaco de esta región llevan décadas trabajando para hacer de la hoja extremeña una garantía de calidad, siendo pioneros en el uso de los últimos avances, como la reconversión de los secaderos a biomasa, eliminando por completo el uso de combustibles fósiles. Y ahí la aportación de Cetarsa ha sido fundamental. Y debe seguir siéndolo para las nuevas generaciones de cultivadores.