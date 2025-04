El Gobierno aprueba aumentar el gasto público un 9,3% en 2024

El Consejo de Ministros aprobó este martes un techo de gasto récord para 2024, el año en que volverán a aplicarse las reglas fiscales europeas ... y España tendrá que reducir el déficit público al 3% (este año cerrará previsiblemente en el 3,9% del PIB). Fijar el límite de gasto es el trámite previo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno quiere tener aprobados en el Parlamento en el primer trimestre del año.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que se han guiado por la prudencia pero el límite de gasto el año que viene aumenta un 9,3% hasta los 189.215 millones de euros sin incluir los fondos europeos. Si se incluyen, el techo de gasto pasa a ser de 199.120 millones de euros, solo un 0,5% mayor que el de este año porque el Gobierno prevé recibir en 2024 de Europa 9.905 millones de euros, que es menos de la mitad de los 25.156 millones que obtendra España en este ejercicio.

Montero aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este límite de gasto da margen al Gobierno para «prorrogar o no» algunas de las ayudas aprobadas para paliar el impacto de la guerra de Ucrania y la subida de precios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que se mantendrá la rebaja del IVA en los alimentos hasta el mes de junio y transporte público gratis para jóvenes y parados. Queda, por tanto, decidir sobre las medidas referentes a la tarifa de la luz y del gas; y eso se hará antes de fin de año. En este ámbito, la vicepresidenta cuarta explicó que se ajustará el impuesto a las eléctricas –que será permanente– para «incentivar las inversiones» de las empresas del sector en España. Compañías como Repsol, Iberdrola, Naturgy o Cepsa habían amenazado con deslocalizar inversiones .

Montero insistió en que la reducción del déficit al 3% el año que viene se produce «sin recortes del Estado del bienestar». La recaudación impositiva crecerá el año que viene en torno al 9% sobre la liquidación definitiva de este ejercicio, que aún no está cerrada pero que será superior a la prevista. En los últimos años, los ingresos impositivos han aumentado en parte por la no deflactación de la tarifa del IRPF, que supone en la práctica una subida encubierta de dicho Impuesto porque no se tiene en cuenta el efecto de la inflación.

La vicepresidenta cuarta y vicesecretaria general del PSOE apeló al «sentido común» del Partido Popular para que facilite la tramitación del proyecto de presupuestos al tener unos objetivos con mayor capacidad de gasto para las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP y las entidades locales. El Consejo de Política Fiscal y Financiera fijó el lunes un déficit del -2,7% del PIB a la Administración central, del -0,1% a las comunidades autónomas y del -0,2% a la Seguridad Social, mientras las entidades locales deberán tener equilibrio presupuestario.