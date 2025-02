Los funcionarios se formarán en Inteligencia Artificial para mejorar la atención al público

Edurne Martínez Madrid Lunes, 29 de enero 2024, 16:29 Comenta Compartir

El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, quiere darle un impulso «humanista» a la Inteligencia Artificial y al mismo tiempo «aprovechar al máximo su potencial». Una de sus aplicaciones que más pueden impactar en el día a día de los ciudadanos es la atención al público de las administraciones, donde la Inteligencia Artificial puede ayudar a los funcionarios a dar respuestas inmediatas y agilizar mucho los procesos.

El ministerio de nueva creación pondrá el foco durante esta legislatura en formar a los funcionarios en el uso de esta tecnología para que funcione a modo de «copiloto» con los trabajadores públicos. En su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de su departamento , Escrivá destacó que llevar la Inteligencia Artificial al sector público tendrá un efecto catalizador para el sector privado porque se mostrarán los efectos tan positivos que tiene esta tecnología sobre la ciudadanía. «Hemos percibido que a veces hay una brecha del lenguaje entre la administración y los ciudadanos que genera retrasos en la prestación del servicio, y este es uno de los ejemplos que mejorarán con el uso de la IA», indicó el ministro.

Fuentes de Transformación Digital explican que primero se desarrollarán casos acotados de pruebas con las administraciones públicas que se ofrezcan -que ya son varias-, para ir analizando cómo funciona la herramienta e ir alimentando los modelos. Se usarán estas tecnologías en los casos donde sea «muy evidente» la mejora de la calidad del servicio público. El objetivo es que los funcionarios dispongan de más herramientas a la hora de interaccionar con los ciudadanos para mejorar la atención pública, señalan estas mismas fuentes.

Algunos de los casos de uso «tangibles y con impacto» se darán en la atención ciudadana directa (respuestas inmediatas, eficiencia por no pedir información que ya tenga la administración almacenada, etc.), en el sector de la Sanidad (extracción de información clínica anonimizada de historias de pacientes, construcción de 'datasets' históricos para investigación clínica, etc.) o en el ámbito de la Justicia (clasificación automática de documentos o uso de la IA para reproducir sentencias con un lenguaje claro y comprensible).

Nueva Ley de Ciberseguridad

Además, el ministro anunció que antes de que termine el año llevarán al Parlamento una Ley de Ciberseguridad «que permita responder a los retos del futuro». Escrivá explicó el desarrollo industrial en ciberseguridad es una palanca estratégica de la económica porque reduce la probabilidad de ciberataques, acelera el tiempo de respuesta y mitiga los impactos. La inversión será de más de 1.500 millones del plan de recuperación en ciberserguidad y estará muy basada en los más vulnerables y las pymes. En este sentido, el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) ofertará más de 10.000 plazas de formación especializada en ciberseguridad entre 2024 y 2026. Hasta el momento ya se han formado más de 100.000 estudiantes, una cifra que se duplicará en tres años. El Gobierno ya había aprobado en agosto de 2022 la Ley de Ciberseguridad 5G, para el ámbito de las telecomunicaciones, pero esta será una ley «más general», explican fuentes del ministerio.

Otro anuncio de Escrivá fue la apertura de nuevas fábricas de chips en España. De momento la estadounidense Broadcom anunció la instalación en España de una fábrica de estos componentes, la primera de la compañía en Europa. Ahora, fuentes del ministerio aseguran que hay conversaciones con diversas multinacionales de EE UU para el establecimiento de nuevas plantas, aunque no quisieron desvelar nombres por no truncar las negociaciones.

Por otro lado, el ministro también aseguró que Málaga será la ciudad que acogerá el centro de I+D que el IMEC (Centro Interuniversitario de Microelectrónica) instalará en España. Hasta ahora solo hay otra sede en Bélgica y el Gobierno ya había anunciado la intención del IMEC de situarse en nuestro país, pero no se sabía la ubicación. El IMEC es el instituto de referencia mundial de investigación y desarrollo de semiconductores.

Kit Digital para la IA

La próxima convocatoria del Kit Digital, la convocatoria para la digitalización de las pymes, estará orientada a empresas de hasta 250 empleados que podrán usar los fondos para soluciones de Inteligencia Artificial en sus negocios. El objetivo es impulsar la utilización de esta tecnología en todo el tejido empresarial. Fuentes del ministerio detallaron que actualmente solo el 5% de las microempresas usan la IA en sus negocios. La convocatoria, que saldrá «en los próximos días», estará destinada a empresas de entre 50 y 250 empleados, posteriormente se abrirá para las empresas de 0 a 3, y después las de 3 a 49 trabajadores.