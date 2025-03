Los fondos soberanos disparan su inversión en España a un récord de 7.200 millones

Los grandes fondos soberanos ponen su foco en España en un momento en el que estos gigantes de la inversión, que gestionan el dinero de ... regiones como Arabia Saudí, Singapur o Catar, buscan diversificar sus economías, aún muy dependientes del petróleo.

Según el Informe de Fondos Soberanos 2024 elaborado por ICEX-Invest in Spain y el Center for the Governance of Change de IE University, estos vehículos han regado con 7.200 millones de euros a la economía española en 2023 y hasta junio de este año, a través de 13 operaciones y pese a que ya estaba en vigor la denominada 'acción de oro' del Gobierno, que permite al Ejecutivo vetar inversiones extranjeras si consideran que ponen en riesgo el control nacional de empresas estratégicas.

Aunque los peores augurios apuntaban a que la medida retraería la llegada de este tipo de capitales, la cifra supone un récord solo superado en 2011, año marcado por la megaoperación con la que IPCIC (ahora Mubadala) se hizo con el capital de Cepsa. «Nunca antes se había invertido tanto dinero en España«, explicó Javier Capapé, director de este informe que se ha convertido en todo un referente para la industria. Cabe recordar que, hace un año, la cifra de nuevas inversiones rondaba los 2.900 millones de euros.

Receptores

El sector hotelero se ha convertido en uno de los principales receptores de este capital, como puso en evidencia la reciente adquisición del 36% de HIP -el principal inversor de hoteles vacacionales en el sur de Europa- por parte del fondo soberano de Singapur (GIC) a Blackstone. «Cuando realizó esta operación, GIC indicó que no podía perderse la ola de turismo tras la pandemia y que veía muchas oportunidades en el sector hotelero del Mediterráneo», indicó Capapé durante la presentación del informe.

«Hay una capacidad muy grande en España para atraer inversión», insistió, también en renovables, donde Iberdrola ha firmado numerosos acuerdos para dar entrada en sus proyectos a este tipo de capital institucional.

Más allá de turismo y energía, sorprende la irrupción de otros grandes receptores, menos tradicionales en este tipo de operaciones, como el sector del deporte, con fuerte potencial de crecimiento global. En agosto de 2023, Qatar Sports Investments (QSI), -filial del fondo Qatar Investment Authority- alcanzó un acuerdo con Damm para hacerse con el World Padel Tour (WPT), en una operación que afectaba al mercado de tenencia de derechos de explotación de competiciones deportivas de pádel profesional.

Pilar para las economías

«La presencia de los fondos soberanos en España es una muestra más del atractivo del país para la inversión internacional, favoreciendo nuestro crecimiento y también el de grandes proyectos internacionales en otros mercados», indicó Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, durante la presentación del documento. «Esta economía no puede ser concebida sin apertura internacional», añadió, en un momento en el que el Gobierno ultima la autorización para que STC -controlado en un 64% por el fondos soberano de Arabia Saudí Public Investment Fund- se haga con el 9,9% de Telefónica .

Cifras globales

En total, estos gigantes de la inversión incrementaron un 14% sus activos gestionados en el periodo analizado en todo el mundo, alcanzando ya los 13 billones de dólares en activos tras invertir 234.000 millones. Si fuese un país, la cifra equivaldría a la tercera economía del mundo, solo por detrás de EE UU y muy cerca de China. Multiplica por ocho a la economía española.

Esta ola inversora sigue liderada por el fondo Abu Dhabi Investment Authority, que ha protagonizado operaciones por más de 70.000 millones del total en el periodo analizado. «Hay fondos que hacen prácticamente una operación a la semana», explicó Javier Capapé, director del estudio, en referencia a la ferviente actividad del sector.

Para hacerse una idea del ritmo de crecimiento, solo hace diez años, la cifra de activos bajo gestión ascendía a unos 5 billones de dólares. Es decir, en apenas unos años casi se ha triplicado su volumen de activos gestionados, sobre todo por el motor que suponen los fondos soberanos de Oriente Medio y Noruega, este último con un gigantesco vehículo de 1,8 billones (más grande que toda la economía española).

Por primera vez en nueve años, el sector tecnológico no ocupa el primer lugar del destino de las inversiones a escala mundial. Puesto que pasa a ocupar el sector financiero. Tras financieras y tecnología, energía -con fuerte crecimiento en las inversiones en renovables y transporte de gas natural- industria y salud completan el 'top 5' del ranking.