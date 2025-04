El impuesto a las energéticas permitirá deducir por las inversiones estratégicas y que aceleren la transición ecológica

El Gobierno incluirá en los Presupuestos Generales para 2024 una bonificación en el Impuesto sobre beneficios extraordinarios de las empresas energéticas por las inversiones estratégicas ... que realicen en España. Desde el Ministerio de Hacienda llevan semanas trabajando en esta deducción ante el temor a que se ralentizaran las inversiones que permitan impulsar la transición ecológica. El real decreto de medidas para paliar el impacto de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo prorroga para 2024 de los dos gravámenes temporales energético y de la banca, con el objetivo de que sean revisados el año que viene «para su plena integración en el sistema tributario», es decir, para hacerlos permanentes.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comentó hace unas semanas que venía manteniendo reuniones con las empresas para revisar y modificar este impuesto para mantenerlo en el futuro pero incentivando las inversiones. Empresas como Repsol o Iberdrola habían hecho llegar al Ejecutivo la advertencia de que el impuesto podía posponer o suspender determinadas inversiones en el país. Este incentivo ha sido criticado por la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, quien considera que las inversiones no tienen por qué verse afectadas por el impuesto y destaca que los beneficios de las eléctricas en España son superiores a los que obtienen en otros países de Europa.

Sin embargo, el Gobierno no plantea introducir modificaciones en el impuesto sobre los beneficios de la banca, al entender que no hay inversiones que impulsen la transición ecológica en este ámbito añadidas a las exigencias ya existentes de descarbonización de las carteras.

La bonificación «resultará de aplicación a los obligados al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que realicen desde el 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto del año mencionado», según ha explicado el PNV en un comunicado. El PNV presentó una enmienda en 2022 cuando se tramitaron estos impuestos para incentivar las inversiones en proyectos industriales que contribuyan a la transición energética y la descarbonización. En la enmienda, que no fue aprobada, se planteaba una deducción del 20% de la inversión.

Por otra parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con el PNV integrar los gravámenes a banca y energéticas en el régimen foral de las comunidades vasca y navarra. Como estos gravámenes tienen la consideración de prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria, los territorios forales no podían concertar estos tributos, es decir, no podían recaudar ni gestionar. «El pacto logrado subsana estos defectos de forma ya que se convertirán en tributos y se concertarán y convendrán con las haciendas forales», subraya el PNV en un comunicado. La formación explica que los tributos serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra.

El decreto también prorroga el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas «mientras nos e produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas», una circunstancia que está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica. Si comunidades como Madrid o Andalucía recuperan el Impuesto sobre Patrimonio dejará de tener sentido el Impuesto a las Grandes Fortunas, puesto que este se aplica solo a los contribuyentes que no pagan Patrimonio. El incentivo para que las comunidades que no cobran por Patrimonio lo hagan es que la recaudación de Patrimonio va a las arcas de la Hacienda autonómica, mientras que la del Impuesto a las Grandes Fortunas va a las arcas del Estado.