La falta de perfiles en inteligencia artificial revoluciona el mercado laboral

Desde la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), el número de aplicaciones y servicios que ofrece no ha dejado de crecer. La capacidad que tiene ... esta tecnología para resolver problemas, automatizar procesos y, por ende, mejorar la productividad de las empresas, ha provocado que cada vez sean más las compañías que busquen entre sus empleados –en muchos casos sin éxito– profesionales especializados en el sector.

Esta ingente demanda empieza a generar una reconfiguración del mercado laboral, dejando en muchas ocasiones puestos sin cubrir pese a la evidente necesidad. Tan solo en 2023, las ofertas relacionadas con esta novedosa tecnología superaron las 1.000 vacantes.

Además, los puestos de trabajo relacionados con la IA han experimentado un crecimiento del 454% de media en los últimos cinco años, según el estudio 'Radiografía de Empleos y Sectores Emergentes 2024', elaborado por la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), que observa un cambio sin precedentes en el mercado.

La Agenda España Digital 2025 se comprometió a formar a 20.000 expertos en IA, aunque es difícil comprobar su alcance

Pero estos puestos no siempre se cubren con los profesionales adecuados. Según datos del INE, tan solo un 2,16% de las empresas ha contratado un experto en IA. No solo porque no existan este tipo de perfiles, sino que en muchas ocasiones ni tan siquiera las empresas saben «muy bien» cuales son los puestos que necesitan cubrir con estos trabajadores, tal y como apunta Alberto Meynial, people & culture director de Experis (ManpowerGroup).

«Muchas veces el propio cliente no sabe ni para qué va a utilizar la IA o hasta qué punto es necesario un tipo de perfil u otro, pues este tipo de trabajos también son muy nuevos», señala Meynial, que habla de «una fiebre» con todo lo relacionado con la inteligencia artificial generativa.

Estadística 2,16% contrataciones Es el porcentaje de empresas que ha contratado un experto en IA, según el INE.

Una irrupción que sí está dejando al descubierto una amplia brecha entre las demandas o exigencias del mercado laboral y la velocidad con la que la universidad se adapta a este tipo de cambios. «Hay frustración en las empresas –según Meynial– porque en muchas ocasiones no existen los perfiles tan específicos como los que demanda la economía por la falta de modernización o adaptación de los planes de estudio».

Esto es lo que llevó a que en 2022 existiera un total de 120.400 empleos sin cubrir. Aunque no solo eso. Según el estudio de ManpowerGroup 'Desajuste de talento 2024', el 78% de las empresas de Tecnología tuvieron en 2024 dificultades para encontrar a los profesionales que buscaban. Para acabar con esa escasez de profesionales, que entre otras cosas amenaza la competitividad de la economía, la Agenda España Digital 2025, aprobada por el Gobierno en 2020, se comprometió a formar a un total de 20.000 especialistas en IA. Un objetivo que, según los expertos, es muy difícil de comprobar.

La IA en las pymes

Sin embargo, para la profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Carmen Pagés, no solo es necesario que la empresa cuente con este tipo de profesionales. También es «fundamental» que los directivos y los encargados de realizar la transformación digital de una compañía estén formados en inteligencia artificial. Esto es, a su juicio, uno de los problemas actuales. «Existe una desconexión entre los profesionales y los directivos que tienen que organizar el trabajo».

Así, aquellas empresas que no se adapten a las demandas laborales quedarán desfasadas en poco tiempo. «La IA no es un mar de fondo, sino la tormenta perfecta, que está impactando de manera profunda». Es por lo que el socio director de NTT Data Madrid, Javier Rodríguez, cree que «la guerra no será entre usar o no la IA, sino en la capacidad de utilizarla».También influye el tamaño de la compañía.

Más en un mercado laboral como el español, donde hay 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas (99,8% de pmes) que generan el 62,1% del empleo. Y aunque este tipo de empresas de menor tamaño tiene menos recursos para invertir en estas tecnologías, Meynial ve en la IA un aliado para aumentar su capacidad de negocio. «Al invertir en tecnología se pueden consolidar en otras areas de negocio, permitiéndoles dar un servicio al mismo nivel que una compañía más grande», explica.

Sea como fuere, Meynial cree que aunque muchas de las empresas buscan en la inteligencia artificial automatizar procesos, con ella se están generando «nuevas necesidades», algo positivo para las nuevas generaciones.

Las empresas, reticentes

Aunque el número de puestos de trabajo ofertados para encontrar un perfil especializado en Inteligencia Artificial es muy elevado, lo cierto es que esta tecnología puede ayudar a cualquier trabajador a, entre otras cosas, automatizar procesos repetitivos o de bajo valor añadido. Es por lo que en muchas compañías, estas herramientas están a disposición de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que hoy en día raro es aquel que no ha experimentado con la IA, a nivel profesional su uso no está tan extendido.

Así lo certifica la última encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas que elabora el IN E. Solo el 12,4% de las empresas de diez o más empleados utilizan Inteligencia Artificial. Un porcentaje que se reduce hasta el 7,83% si se observan las empresas de hasta nueve trabajadores.

Desde NTT Data van más allá y aseguran que aunque más de la mitad de las organizaciones encuestadas (53,5%) afirman que las herramientas con esta tecnología están disponibles para sus empleados, su uso no es generalizado o tan solo están a disposición de una parte de los empleados. Así, una de cada cuatro las ponen a disposición de toda la plantilla.

Pero aunque la aplicación de estas nuevas tecnologías conlleva, señalan desde esta consultora, un cambio de «cultura» en las organizaciones que puede producir reticiencias, el CEO y fundador de ISDI, Nacho de Pinedo, ve en la IA una «tecnología disruptiva» con la que es «innegociable» arrastrar los pies y subirse a esta nueva ola.

Pero esta incertidumbre es la que ha llevado al 7,41% de las empresas a estudiar la viabilidad de la aplicación de la IA en sus entornos de trabajo pero que, finalmente, no se han subido a esta revolución, bien por la falta de conocimientos para su uso o, también, según el 49,1%, por la «falta de claridad» sobre las consecuencias legales de la tecnología.