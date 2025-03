Extremadura quiere ser el nuevo hogar de los nómadas digitales

José Tomás Palacín Badajoz Viernes, 1 de diciembre 2023, 23:23 Comenta Compartir

Extremadura reúne casi todas las condiciones para aspirar a ser el nuevo hogar de los nómadas digitales. Ese podría ser el resumen de la jornada informativa realizada ayer en la sede del diario HOY en Badajoz, organizada por Telefónica, bajo el nombre 'Emprendimiento y Nomadismo Digital'. También se abordaron otras cuestiones necesarias para atraer a estos trabajadores como las buenas infraestructuras, la calidad de vida de la región, los retos pendientes y la conectividad.

Manuel Velardo, director de Telefónica España en Extremadura, aportó varios datos relevantes sobre esto último, cono que la región se encuentra por encima de la media española en cuanto a banda ancha. Además, el 96% de la población cuenta con cobertura 4G y, por otro lado, el 72,5% ya tiene 5G. Asimismo, el 80% tiene fibra óptica y adelantó que el compromiso de la compañía es llegar al 100% en marzo del año 2024.

Pero ¿qué implica todo esto? «Una buena conectividad posibilita que puedas realizar tareas intensivas digitales prácticamente en cualquier sitio. También serviría para esos nómadas que, por ejemplo, son influencers o editores de vídeos, ejemplos de empleos que consumen muchas necesidades de banda ancha», respondió.

Del mismo modo, Velardo señaló que Extremadura es una comunidad abierta, acogedora y turística. Y que el nómada digital necesita todas esas nuevas experiencias para cambiar de entorno. «Creo que, cuando el nómada digital se integre y el resto de personas lo vean trabajar con esos equipos tan llamativos puede favorecer que el resto de la población se contagie. Dicho de otro modo, puede favorecer que la cultura digital entre en la población».

Sobre esa formación destacó también el papel de las llamadas Escuelas 42, presentes en cinco ciudades españoles o la labor de la compañía en La Atalaya, el centro de Extremadura Open Future, que acerca la innovación y el emprendimiento al ecosistema empresarial, o en El Círculo. Estos proyectos forman una red internacional que permite replicar en cualquier otro nodo de Telefónica los proyectos innovadores que surjan de los emprendedores , así como aumentar la oferta formadora extremeña. «Y teniendo en cuenta el carácter abierto, diverso y cultural de los extremeños, nos podemos poner más valor. Se ayudará a expandir lo digital dentro del mundo rural».

«La región –apuntó Velardo– tiene un potencial alto y la Junta de Extremadura tiene mucho poder para atraer a esta nueva figura y que se asienten los programas de apoyo».

El papel público

Por su parte, Jesús Coslado, director general de Digitalización de la Junta de Extremadura, quiso dejar claro que desde la Administración pública valoran mucho atraer esos perfiles a la región. Y que quizá sea la calidad de vida lo que más se puede aportar para que se decidan por Extremadura. Algo que no es fácil, ya que la comunidad compite, al menos, con otros 50 países por lo mismo y varios de estos ofrecen inclusos visados de residencia. «Madrid, Barcelona, Sevilla u otras capitales europeas no se pueden comparar a nuestras ciudades por la calidad de vida y el menor coste de esta que supone. Nuestro papel ahora es dar un paso más allá: vivimos en una región con grandes distancias entre población y en esos espacios diseminados a veces no hay conexión», declaró.

Al parecer es una demanda que viene haciendo la Junta de Extremadura ante el Gobierno de España, ya que se señalan zonas blancas como zonas con conexión, cuando la realidad dicta otra cosa. «Telefónica puede llegar con 5G fácilmente a esos lugares, pero el Ministerio correspondiente debe asegurarse de que esas zonas tienen cobertura».

La Junta cuenta ahora mismo con tres proyectos para el talento digital: uno dirigido a la formación –y crearán dos grandes centros, uno en cada provincia, para ello–; otro para incentivar los coworking y un último para incentivar a los trabajadores digitales a que se queden en la región.

Entre otros grandes objetivos, como la gran digitalización que se promete desde la Junta de Extremadura, está el de dotar de tecnología el sistema productivo extremeño, como gemelos digitales o una mayor ciberseguridad. «Hay una gran oferta de trabajo que se no se cubre y con estos proyectos puede resultar todo más atractivo», admitió.

Pueblos más atractivos

Para Jaime Grajera, director del área de Tecnología y Digitalización de la Diputación de Badajoz, está más que demostrado que es posible llevar este tipo de actividad económica en el medio rural. Para ello solo hay que hacer los pueblos más atractivos y una región mejor conectada, pero no en el sentido más digital: «La falta de infraestructuras de movilidad afecta a todos, no solo a los nómadas digitales», denunció.

Según él, habría que mejorar infraestructuras, generar empleos de este tipo a través del fomento de la innovación con centros específicos o generar proyectos tractores –de los que se deberían encargar las grandes empresas– para que los nómadas digitales «una vez que vengan, no se quieran ir».

Por último, Agustín Aretio, jefe de Área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres, dio con una de las claves de la jornada: muchos de los nómadas digitales que se están asentando en Extremadura cuentan con un factor emocional previo: madres, padres, abuelos, tíos, veranos en el pueblo. «Hay un punto de vínculo emocional que es importante para los nómadas digitales».

Aretio cree que Extremadura está en igualdad de condiciones que otros territorios para competir por atraer a estos nómadas. «Cuenta con las infraestructuras de conectividad idóneas, calidad de vida, precios bajos y servicios básicos de alta calidad. No me imagino a uno viviendo en Sri Lanka y que no esté intranquilo, por ejemplo, si se pone malo y tiene que ir al hospital. Aquí se pueden encontrar con un nivel económico medio–alto y muchos puestos de trabajo del ámbito digital».

Y concluyó con un ejemplo: en Mata de Alcántara no se ha cerrado el colegio porque hace poco llegó un matrimonio de nómadas digitales con cuatro hijos. «Se fija población. En zonas como el Jerte, por ejemplo, se tarda menos de dos horas en llegar a Madrid, poco más que lo que se tarda desde una ciudad dormitorio. Hay que aprovechar la oportunidad».

Nómadas digitales vs. teletrabajadores: cuál es la gran diferencia Los ponentes de la jornada quisieron dejar claro desde un primer momento la diferencia entre lo que supone ser un teletrabajador o un nómada digital. Agustín Aretio, jefe de Área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres, dijo que un teletrabajador desarrolla su labor en casa y en el centro de trabajo, mientras que el nómada va «de sitio en sitio» buscando su equipo de trabajo. Jesús Coslado, director general de Digitalización de la Junta de Extremadura, por su parte, fue más allá y puso de ejemplo a Almendralejo y su productora de animación The Glow, a la que viajan de forma temporal artistas de diseño para volverse a sus países.

