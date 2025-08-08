HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno estudia usar hidrógeno verde en tres tramos extremeños de tren
Un avión de Air Europa. R. C.

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

El movimiento de la aerolínea turca llega después de que Lufthansa abandonase su intento para comprar parte de la compañía

C. A.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:33

Turkish Airlines mueve ficha sobre Air Europa después de que tanto la alemana Lufthansa como Air France-KLM hayan rechazado seguir con las negociaciones para ... adquirir una participación en la compañía de la familia hidalgo. Sin competidores de por medio, la aerolínea de bandera turca ha confirmado que planea presentar una oferta vinculante para hacerse con una parte minoritaria de la empresa, con el objetivo de ampliar su negocio a través de una firma con la que conseguiría operar vuelos desde España a Europa y Latinoamérica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura
  10. 10

    La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa