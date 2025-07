El sector eléctrico se juega 200.000 millones con el decreto antiapagón en el Congreso

Con llamadas, con reuniones y hasta por carta. Así ha intentado, o quizá aún está intentando, el sector energético, hasta el último momento, salvar el ... Real Decreto-ley 7/2025, bautizado popularmente como «antiapagón». Una hoja de ruta para evitar en el futuro el 'cero eléctrico' que llevó a negro a la Península Ibérica el 28 de abril y que, para que sea válido, necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados este martes, y la mayoría necesaria no está garantizada. Si decae, según datos de PwC, se pondrían en riesgo alrededor de 200.000 millones de euros, pero el sector va más allá porque «se pondría en duda la seguridad jurídica de España y su atractivo para el inversor».

El decreto, que ya recibió el visto bueno del Gobierno el pasado mes de junio, pasa su reválida definitiva este martes y plantea un refuerzo del papel de las energías renovables no solo en el suministro energético, sino en su respaldo y ampliación.

Podrán participar como parte de la red de respaldo, al igual que hasta ahora lo hacían las redes de generación energética convencional. Un papel por el que serán remuneradas. Este papel es relevante para el control de episodios de sobretensión, la causa principal que generó el apagón del 28 de abril.

El decreto contempla, además, una flexibilización de la burocracia y de los plazos que permitan dinamizar más los cambios y nuevos proyectos en el sector energético español. De este modo, se quiere contribuir a una mejor planificación de las redes eléctricas a futuro. Se pretende facilitar la tramitación y desarrollo de nuevas instalaciones de generación y de consumo, y contribuir de esta manera a acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía española.

La norma «persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española», explican desde Aelec. Pero el Gobierno también ha aprovechado este texto para incorporar más medidas, a modo de decreto ómnibus, hecho que no ha gustado a varios de sus socios de investidura.

En su redacción, el Ejecutivo busca acelerar plazos para la nueva planificación de infraestructuras eléctricas, además de ampliar los plazos para que los proyectos de renovables puedan enchufarse a la red, lo que evitaría su clausura. Sin este cambio legislativo, muchos proyectos —«es imposible cuantificar el número y tampoco calcular su impacto», desvela José Donoso, director general de Unef— tenían que haberse puesto a funcionar hace días, pero, por distintos motivos, no consiguieron llegar a tiempo. Según la normativa actual, deben devolver las licencias que se les han concedido por incumplir plazos. El decreto les da una cierta prórroga, por lo que podrían extender su futuro unos meses más.

Otras medidas adicionales eran eliminar burocracia para el despliegue de electrolineras, rebajas fiscales para favorecer la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos, ampliar las posibilidades del autoconsumo o la exención del 80 % de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva.

Si decae —advierte PwC— se pondrían en riesgo inversiones millonarias, según alertan desde el sector energético español, y sería un revés para la industria electrointensiva, que vería escapar una bonificación del 80 % de los peajes eléctricos. También señalan, en un informe hecho público este lunes, que podrían quedar bloqueados «al menos 16.000 MW de demanda industrial» si las medidas propuestas quedan en saco roto.

Pesimismo en el sector

A pocas horas de la votación, la sensación es de incertidumbre en el sector. «Sabemos lo que vosotros», explica un directivo de una compañía energética. «Nos vamos enterando de lo que sucede a través de los periodistas», añade otra fuente.

La decisión final está en los diputados del Partido Popular, dado que la aritmética de los socios de investidura de Pedro Sánchez no suma tras el no anunciado ayer por la formación de Podemos. La abstención del grupo parlamentario de Núñez Feijóo valdría para sacar adelante la aprobación del RD-ley 7/2025. «Si cae es por postulados políticos. Hemos hablado con todos los partidos y no ponen pegas en el fondo del asunto», destaca Donoso en conversación telefónica con este periódico. «Podemos perder una oportunidad de oro», apostilla.