La productividad de las pymes cae por debajo de los niveles de 2015

La productividad de las pymes en España cerró el año pasado con una «elevada caída», según un informe de la patronal Cepyme. En el cuarto ... trimestre de 2023, la productividad descendió un 0,7% interanual, distanciándose todavía más del nivel previo a la pandemia. De hecho, el repunte de productividad que se produjo en 2021 tan solo sirvió para compensar el gran desplome registrado en la pandemia. Desde entonces, la productividad ha recuperado su tendencia descendente iniciada en 2017 y ahora se sitúa ligeramente por debajo de la de 2015.

Pese al crecimiento de la actividad que se ha registrado en los últimos trimestres, este no ha sido suficiente para que se registre una ganancia de productividad. El comportamiento de las ventas y del empleo crecen, pero continúan en desaceleración, y la ligera reducción de los costes operativos, especialmente de la energía en el cuarto trimestre del año no ha sido suficiente para mejorar la situación de las pymes españolas, ya que no solo permanecen considerablemente elevados con relación a dos años atrás, sino que no se observa moderación ni en los costes de los servicios ni en los laborales, que continúan escalando a tasas superiores del 5%. A esto se suma un empeoramiento en la situación financiera para las pymes, en la que predomina la atonía en el crecimiento de los nuevos créditos y el encarecimiento de los tipos de interés, que a pesar de que se hayan estabilizado, superan el 5% para las pymes. Son datos del Indicador CEPYME sobre la situación de la pyme, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, que elabora el Servicio de Estudios de la Confederación de pymes.

Las ventas de las pymes continuaron creciendo en el cuarto trimestre del 2023, pero su ritmo se desaceleró considerablemente. Su tasa de aumento ha pasado del 20,2% en el segundo trimestre de 2022 al 3,5% en los últimos meses de 2023 tras cinco trimestres consecutivos de descensos. La desaceleración se explica por la inflación, pero también por el debilitamiento de la actividad económica, ya que las ventas corregidas de la inflación muestran con más crudeza la desaceleración, creciendo solo el 1,2%.

A pesar de la ralentización de las ventas se mantiene todavía un aumento de las plantillas (2,7% en las medianas empresas y 2,1% en las pequeñas), destaca el informe de Cepyme, que señala que al moderarse más las ventas que el empleo la productividad queda lastrada.

Los costes laborales encadenan 10 trimestres de subidas superiores al 5% Si bien los costes operativos caen en el cuarto trimestre (-0,7% interanual) gracias al comportamiento del componente energético (-22,6%), el coste de los servicios utilizados por las pymes se acelera (3,1%) y los costes laborales siguen creciendo con fuerza (5,3%). El coste laboral total de las pymes encadena 10 trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%, algo que no ocurría desde 1994. Cepyme recuerda las subidas de las cotizaciones sociales y del SMI en los últimos años.

En el cuarto trimestre, el aumento interanual del coste laboral fue del 5,3%, el más alto de los cinco últimos trimestres. Además, desde el cuarto trimestre de 2021 los costes laborales subieron un 11% para las firmas pequeñas y un 10% para las medianas.

Financiación

A ello se suma el endurecimiento del crédito para las pymes. La proporción de nuevos préstamos sobre ventas es menor que en ejercicios anteriores. Y, aunque el coste de la financiación sube a ritmo más moderado, sigue creciendo. El tipo de interés medio a pymes ha superado el 5% por primera vez desde 2009, se situó en el 5,01% en el cuarto trimestre de 2023 frente al 3,05% registrado un año antes.

Por otra parte, el contexto de mayor inflación se ha traducido en una restricción del crédito comercial entre empresas. Este equivalió en el cuatro trimestre al 55,2% de las ventas de las pymes, porcentaje que desciende por cuarto trimestre consecutivo.

En consecuencia, el esfuerzo financiero de las pymes vinculado a la deuda comercial ascendió a 2.630 millones de euros en el cuarto trimestre, lo que supone un alza del 50,1% interanual y del 119% respecto al periodo de referencia de 2021. Esto se traduce para una pequeña empresa en un esfuerzo financiero de 5.300 euros anualizados, casi el doble que a cierre de 2021; y de 40.200 euros para las firmas medianas frente a los 16.800 en el mismo periodo.

No obstante, prosigue la reducción del endeudamiento total de las pymes. La ratio de endeudamiento se sitúa en el 82,3%, el menor desde 1999.

Concursos

En el cuarto trimestre de 2023 hubo 2.083 pymes concursadas, un 4,2% más que un año antes y el tercer peor dato trimestral desde 2013; de ellas 2.050 fueron firmas pequeñas y el resto medianas. A juicio de Cepyme resulta preocupante que el número de concursos haya sido superioral del cuarto trimestre de 2022, ya que entonces no se había disipado aún el decalaje derivado de la moratoria concursal por la pandemia ni se registraba una acumulación extraordinaria de casos como la posterior a la huelga de letrados de la Administración de Justicia que se realizó en 2023.

En conclusión, el Indicador CEPYME anotó un debilitamiento en el cuarto trimestre de 2023 con relación a los tres anteriores marcando la menor cota del pasado ejercicio. El Indicador CEPYME (4,9 en el cuarto trimestre de 2023) se mide en puntos, los cuales asemejan la calificación de un examen, y consta de cinco subindicadores: Actividad (7,7), Costes (1), Crédito (6,9), Solvencia (4,1) y Competitividad (5,8).