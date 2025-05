Galán duda del impuesto energético permanente por el «ruido» generado sin aclarar cómo será

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, también se ha pronunciado sobre la intención del Gobierno de prorrogar el gravamen energético (y el bancario) y lo ... ha hecho para dudar del futuro de esta medida por el «ruido» y los «rumores» que se han generado, aunque todavía «no hay nada concreto». Así lo ha indicado en una conferencia con analistas para presentar los resultados de la compañía, donde el ejecutivo ha apuntado que no ve nada «claro» el camino que recorrerá el gravamen después de que el Gobierno se haya mostrado abierto a establecerlo como permanente, tal y como ha anunciado a Bruselas en su plan fiscal.

Galán ha señalado que aún «no se ha aprobado absolutamente nada» al respecto y que será necesario llevar a cabo un proceso «muy largo» y con «algunas incertidumbres» en su tramitación en el Parlamento y en el Senado, por lo que «no está claro que se vaya a producir». El último movimiento parlamentario lo mostró ayer mismo Junts, al deslizar que no están dispuestos a apoyar la prórroga del tributo por el impacto que puede tener en la planta catalana que Repsol tiene en Tarragona. Tampoco el PNV, otro socio fundamental para sacar esta reforma adelante, se ha mostrado favorable: «Hay que tener cuidado» porque «se puede matar a la gallina de los huevos de oro», indicó ayer el presidente del partido, Andoni Ortuzar.

En este contexto de dudas sobre el futuro impositivo, Iberdrola todavía no sabe si incluir o no en sus previsiones para los próximos años -presentará su Capital Markets Day en otoño de 2025 en el que actualizará su estrategia a partir de 2026- este gravamen.«Evidentemente, nuestra proyección o nuestras proyecciones para los próximos años se basarán en lo que sea real», dijo, considerando que la tramitación del denominado 'impuestazo' a las energéticas es todavía «un proceso largo».

Además, Galán se ha metido de lleno en la polémica sobre el futuro de las nucleares (cuyo calendario pactado establece para 2027 el primer cierre de un reactor, el de Almaraz I) al abogar por la energía nuclear como solución para surtir a este necesidad de energía en el negocio de los 'data centers', aunque es algo que tiene que «definir la política energética» de cada país. «En Europa yo creo que se puede ampliar la vida de las centrales nucleares existentes en otros países. Ya lo están haciendo y no hay ninguna razón por la que en Europa no podamos alargar el ciclo de vida de las centrales nucleares como están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo», ha apuntado. No obstante, ha advertido de que ello requiere de «un análisis económico» y también de contar con «una política energética que permita llevar esto a cabo y hacer».

El grupo energético ha conseguido un beneficio neto de 5.471 millones de euros hasta septiembre de 2024, lo que supone un incremento del 50% respecto del mismo periodo del año anterior. La compañía lo ha logrado realizandorealizado unas inversiones récord de 12.300 millones de euros en los últimos 12 meses, lo que supone un incremento del 13%, respecto al mismo periodo del año anterior. e

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 13.269 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. El ebitda recurrente ha crecido un 11%, hasta los 11.551 millones de euros. Estados Unidos y Reino Unido han impulsado el resultado, con incrementos del 25% y el 15% en el EBITDA, respectivamente.

El incremento de los resultados ha venido impulsado principalmente por el aumento de las inversiones, el buen comportamiento de la generación renovable y los resultados provenientes de la rotación de activos.

Además, en la presentación de resultados se destaca que Iberdrola está acelerando su plan estratégico y aprovechando las nuevas oportunidades de electrificación. Por ello, tiene previsto aumentar sus previsiones de inversión en renovables y redes en «un entorno de mayor apoyo regulatorio». No hace, por ahora, referencia alguna al gravamen energético que tiene previsto prorrogar el Gobierno en España y que ha provocado fricciones entre el Ejecutivo y otras firmas del sector por su amenaza de congelar inversiones o acelerarlas en otros países, como ha anunciado Repsol en Portugal.

En su caso, Ibedrola ha destinado unos 4.400 millones de euros a redes -lo que supone un incremento del 25%- en los 9 primeros meses. En la actualidad, la base de activos de redes eléctricas alcanza ya los 47.600 millones (incluyendo la británica ENW, cuya operación cerraba este mismo martes), suponiendo Estados Unidos y el Reino Unido ya el 60% del total. Además, ha invertido 4.000 millones de euros en generación y clientes, lo que ha permitido instalar más de 2.300 MW renovables en el periodo.

Gracias a las inversiones y a la nueva generación renovable, la producción de la compañía ha marcado un récord histórico al alcanzar los 63.300 GWh en los 9 primeros meses, lo que supone un incremento del 7,4%. También fue histórica la electricidad distribuida por la compañía, con 177.943 GWh, un 2,5% superior a la del mismo periodo del año anterior.

Con estas inversiones, el grupo ha incrementado su presencia en países con rating 'A' (la mejor calificación crediticia) en los negocios regulados, hasta obtener el 82% del beneficio operativo recurrente de estas regiones.

En la presentación de resultados del tercer trimestre, la corporación ha fijado la previsión de beneficio para el conjunto del ejercicio en los 5.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior (excluyendo cualquier plusvalía por rotaciones de activos), impulsado por los nuevos marcos tarifarios de las redes, el incremento de la capacidad instalada y al aumento de los contratos a largo plazo.

Además, Iberdrola ha aumentado su dividendo a cuenta un 14%, hasta los 0,23 euros por acción, tras alcanzar este año ya el suelo de dividendo para 2025, fijado en 0,55 euros -este año ha distribuido 0,558 euros por título-.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, también ha querido resaltar la positiva evolución del plan estratégico, en un momento en el que la compañía ronda los 90.000 millones de euros de capitalización y cuenta con buenas perspectivas de los bancos de inversión.

En la actualidad, Iberdrola tiene el 90% de la cadena de suministro asegurada para redes y renovables hasta 2026. De hecho, en eólica marina la compañía ya tiene el 100% de los contratos asegurados y en redes, el 95% para 2026, al tiempo que está asegurando las compras para los años 2027 y siguientes.

La compañía ha incrementado sus inversiones, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Así, ha cerrado la compra de la británica ENW y ha obtenido la aprobación de los accionistas de Avangrid para su fusión.

A esto se suma que Iberdrola multiplicará por tres su capacidad de eólica marina hasta los 6.500 MW en 2030, ya que la compañía ha obtenido dos proyectos nuevos offshore en Reino Unido -East Anglia 2 y 3- de 1.000 MW y uno en EEUU -New England- de 800 MW.

Además, Iberdrola cuenta con una importante cartera de clientes a largo plazo: ha cerrado contratos a largo plazo por 5 millones de MWh en 2024 y suministra más de 10 TWh a compañías tecnológicas.

A esto se une su papel como facilitador en el desarrollo de los centros de datos, ya que cuenta con 615 MW con conexión asegurada en Madrid y Aragón y una cartera potencial de 5 GW. Por ello, la empresa ha desarrollado un modelo de alianzas, en las que Iberdrola tendrá una participación minoritaria, aportando terreno, activos renovables, conexión a la red y contratos a largo plazo con energía limpia 24x7.

Récord de capitalización

Los inversores sigue valorando la buena evolución de la firma. Hace apenas una semana, las acciones de Iberdrola pulverizaban por primera vez la cota de los 14 euros por título y establecían así un nuevo récord bursátil para la compañía, situando la capitalización del grupo casi en los 90.000 millones de euros. En concreto, los títulos de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán cerraron por encima de los 14 euros, una cotización que le permitía superar ampliamente la suma de todas las energéticas del Ibex-35 y consolidándose como la eléctrica más valiosa de Europa y la segunda del mundo.

Este mismo martes, Iberdrola crraba la adquisición del 88% de la eléctrica inglesa Electricity North West (ENW), con un valor total de la compañía -el 100% de la empresa incluyendo deuda-, que asciende aproximadamente a 5.000 millones de euros, convirtiéndose en el segundo operador de redes eléctricas en Reino Unido, informó la energética. A partir de ahora, Iberdrola distribuirá electricidad a unos 12 millones de personas y contará con más de 170.000 kilómetros de redes. Además, dará empleo a más de 8.500 personas en todo el país.