Galán señala tras el apagón que una red eléctrica robusta es una cuestión de «seguridad nacional»

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha esquivado una referencia directa al enfrentamiento que atraviesan en España las eléctricas y el operador público, Red Eléctrica, ... por las causas del apagón. Pero el máximo responsable de la compañía sí ha defendido la importancia de la red al incidir en que «la seguridad energética es una cuestión de seguridad nacional». Lo ha hecho en la junta de accionistas de Iberdrola que se celebra este viernes en Bilbao. Un mensaje, además, que ha reforzado con la necesidad de contar con un «sistema robusto» y con herramientas «para tener fiabilidad».

El mensaje llega en plena tormenta del sector eléctrico a raíz del apagón generalizado que tuvo lugar en España el pasado 28 de abril. Solo 24 horas antes, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle respondió a las críticas de Red Eléctrica. El operador público acusó a las empresas de no cumplir la normativa con sus centros de generación síncrona -ciclo combinado, nucleares e hidráulicas- para asimilar las oscilaciones de tensión en la red previas al apagón. Ruiz-Tagle dijo este jueves además que «la responsabilidad de la amortiguación de esos fenómenos no es de los operadores, no de la distribución ni de la generación, sino del operador único y exclusivo de la red»

El presidente de la compañía ha presentado las grandes cifras del pasado ejercicio. Un año que ha calificado en un «entorno complejo», pero que no ha impedido «un récord de resultados» en los que la eléctrica obutvo unos beneficios récord de 5.612 millones de euros, lo que supuso un 17% más.

Recursos que permitieron acelerar el programa de inversiones, que le llevó el pasado año a destinar 17.000 millones a incrementar su estructura de producción y distribución de electricidad en todas las áreas geográficas en las que está presente. En 2024 el destino fundamental de sus inversiones se centró en Estados Unidos y de forma muy especial en el aumento de la capacidad de distribución. A ese país destinó 12.000 de los 17.000 millones de inversión.

Más de 4.000 millones en dividendos

Son cifras con las que la junta de accionistas ha decidido aumentar más de un 17% el dividendo con cargo a los beneficios del pasado año. La propuesta aprobada ha sido destinar 0,635 euros bruto por acción. Un total de 4.000 millones, de los que el pasado enero, los accionistas ya recibieron un adelanto de 0,231 euros con 1.470 millones.