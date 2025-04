El Estado comienza su desembarco en Telefónica y compra un 3% a través de la SEPI

Paso adelante en el desembarco del Estado en el capital de Telefónica. La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) anunció este lunes que ya ha adquirido ... un 3% de la operadora, un porcentaje que seguirá aumentando hasta llegar al 10% anunciado por el Gobierno el pasado diciembre. El anuncio se produjo solo unos minutos después de que Caixabank anunciara que su peso en la compañía se reducía un punto porcentual, hasta el 3,51%, aunque por ahora la SEPI asegura que ambos anuncios no están relacionados.

La SEPI comunicó su compra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una vez cerró el mercado, cuando Telefónica había cerrado la sesión prácticamente plano, con una subida del 0,5% hasta los 3,99 euros por acción. Los analistas esperan cómo abrirá este martes la sesión, después de que la operadora haya mejorado su cotización desde que hace tres meses el Gobierno anunciara esta operación en respuesta a la entrada de los saudíes de STC con un 5% del capital, que pretenden aumentar al 9,9%.

Este paquete accionarial, con la cotización a 3,99 euros por título, supone un desembolso de unos 690 millones de euros. Y la adquisición del 7% restante supondrá, al precio actual, otros 1.600 millones de euros. En total, unos 2.300 millones de euros para que el Estado adquiera el 10% de Telefónica, unos 450 millones más que si hubiera tomado ese porcentaje en el momento que lo anunció hace tres meses.

Fuentes de Telefónica indicaron a este diario tras el anuncio de la SEPI que la compra de un paquete accionarial «es la confirmación del anuncio realizado el pasado 19 de diciembre», pero que más allá de eso no tienen más información. «El interés por Telefónica demuestra que es una compañía líder, estratégica y atractiva no sólo en el ámbito de las telecomunicaciones sino también en el desarrollo del conjunto de la nueva era digital, tanto en España como en el plano internacional», aseguraron desde la operadora. Su objetivo es seguir enfocados en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 «para seguir creando valor para los accionistas y procurar el mejor servicio a los clientes». Sobre la fecha en la que el Estado realizará el resto de compras hasta completar el 10% de las acciones, en Telefónica no tienen información y aseguran que eso solo corresponde a la SEPI.

Antes del verano

Hasta ahora la operación estaba en 'stand by' y desde que el Gobierno descartara presentar unos Presupuestos Generales para 2024 había dudas para una compra que podía quedar en el aire. Sin embargo, el Ejecutivo estaba decidido a no dar marcha atrás y fuentes gubernamentales confirmaban hace solo unos días a este periódico que acelerarían la entrada en la compañía para completarla antes del verano, unos plazos que parece que podrán cumplirse sin problema.

«El Presupuesto tiene suficiente flexibilidad como para poder ejecutar la operación», señalaban dichas fuentes, que tenían claro que la compra se haría porque es «estratégica» y porque técnicamente es algo que se puede hacer pese a la falta de unas nuevas cuentas públicas. El límite de la deuda que establece cada año la ley de Presupuestos se modifica automáticamente con las necesidades derivadas del déficit, pero no tener Presupuestos podría complicar elevar el endeudamiento de la SEPI para hacerse con el 10% de la operadora.

La propia operadora estaba sorprendida de que el Gobierno no hubiera vuelto a dar noticias sobre la operación desde que anunciaron su interés en diciembre del año pasado. El endeudamiento extra de la SEPI no será menor, ya que la compra de esta parte del capital supondrá un desembolso de unos 2.300 millones de euros al Estado, calculados en base a la cotización actual de la compañía.